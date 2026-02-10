Mang nghĩa tình đến với vùng lũ miền Trung

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, khi không khí xuân đã thấp thoáng trên từng con phố, ở nhiều vùng ven biển và miền núi miền Trung, dấu tích của mưa lũ cuối năm 2025 vẫn còn in hằn. Để chia sẻ với người dân, hành trình thiện nguyện của Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) và Tập đoàn GrowMax đã nối dài qua nhiều tỉnh, mang theo những phần quà tết nghĩa tình, và hơn hết là sự sẻ chia ấm áp.

Ấm áp vùng lũ Khánh Hòa

Trong hai ngày 8-2 và 9-2, đoàn công tác của Báo SGGP và Tập đoàn GrowMax có mặt tại xã Vạn Thắng, xã Diên Điền và phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) - những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ kéo dài vào cuối năm 2025. Tại mỗi điểm dừng chân, những phần quà được trao tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, như một lời chúc tết sớm.

Ở xã Vạn Thắng, 50 suất quà (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) được trao đến người dân trong không khí trang trọng, đầm ấm. Ông Lê Trọng Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Thắng, chia sẻ, năm 2025 là một năm đầy gian nan với người dân địa phương. Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề, nhất là với các hộ nghèo, cận nghèo. Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Báo SGGP và Tập đoàn GrowMax là nguồn động viên rất lớn, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Bà Phùng Thị Tuyết (ngụ xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa) vui mừng khi được Báo SGGP và Tập đoàn GrowMax tặng quà tết

Tại xã Diên Điền, 46 suất quà được trao (tổng trị giá 100 triệu đồng) được trao đến các trường hợp đặc biệt khó khăn. Ở phường Bắc Nha Trang, 47 suất quà (tổng trị giá 100 triệu đồng) tiếp tục được gửi đến người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Bà Chế Minh Thùy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bắc Nha Trang, bày tỏ: “Thời gian qua, người dân địa phương liên tiếp gánh chịu bão lũ. Những món quà nghĩa tình này sẽ giúp người dân có thêm điều kiện để đón tết ấm no hơn”.

Nhận quà, bà Trần Thị Hoa (ngụ phường Bắc Nha Trang) không giấu được sự xúc động. Trận mưa lũ giữa tháng 11-2025 đã khiến cuộc sống gia đình bà đảo lộn, thu nhập bấp bênh. Nhận món quà, bà Hoa rất vui vì có thêm tiền để sắm sửa tết. Chung niềm vui ấy, bà Hồ Thị Dời (xã Diên Điền) nói rằng, sự quan tâm của các đơn vị tài trợ giúp gia đình bà có thêm động lực vượt qua khó khăn.

Hành trình nối dài qua những miền mưa lũ

Trước đó, từ ngày 6-2 đến ngày 8-2, những chuyến xe nghĩa tình của Báo SGGP và Tập đoàn GrowMax đã lăn bánh qua nhiều địa phương khác. Đến với tỉnh Gia Lai, đoàn đã trao 50 suất quà (mỗi suất 2 triệu đồng) đến các hộ dân ở xã Tuy Phước Đông, nơi từng chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Tập đoàn GrowMax cũng đã chuyển 100 triệu đồng đến Ủy ban MTTQ phường Hoành Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) để hỗ trợ người dân vùng mưa lũ. Tại tỉnh Đắk Lắk, đoàn đã trao 178 suất quà đến 178 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại các xã Ô Loan, Tuy An Đông và Hòa Xuân, với tổng kinh phí 400 triệu đồng.

Đại diện Báo SGGP và Tập đoàn GrowMax tặng quà đến người dân phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: TIẾN THẮNG

Riêng tại xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk) , nơi từng hứng chịu cơn bão số 13 và trận lũ lịch sử tháng 11-2025, ký ức về những căn nhà sập, tài sản bị lũ cuốn trôi vẫn còn ám ảnh người dân. Ông Phạm Thọ (thôn Thạch Tuân 2) kể rằng trận lũ đã làm sập một phần căn nhà, thiệt hại gần 50 triệu đồng. “Nay được tặng suất quà 4 triệu đồng, vợ chồng tôi sẽ mua bánh mứt, chuẩn bị tết”, ông nói. Tại phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng), nơi cuối năm 2025 có tới 18/19 khu phố bị ngập sâu, đoàn đã trao 35 suất quà (tổng trị giá 100 triệu đồng) đến người dân bị thiệt hại nặng về nhà cửa và mùa màng.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Đại, Giám đốc miền Trung của Tập đoàn GrowMax, chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng, với người dân vùng bị thiên tai, những ngày giáp tết là khoảng thời gian đầy lo toan. Những phần quà tuy không lớn nhưng là tấm lòng của tập thể Tập đoàn GrowMax và Báo SGGP, mong được góp một phần nhỏ để mọi người có cái tết ấm áp, vững tin hơn vào chặng đường phía trước”.

Đoàn công tác tạm biệt những người dân vùng bị bão lũ miền Trung để trở về phương Nam. Điều còn đọng lại sau hành trình ấy chính là niềm tin rằng, bằng sự sẻ chia chân thành, những khó khăn sẽ dần được vượt qua, để một mùa xuân an lành đến với mọi người, mọi nhà.

Theo kế hoạch, hàng năm, Tập đoàn GrowMax dành khoảng 1 tỷ đồng phối hợp cùng Báo SGGP triển khai các chương trình an sinh xã hội, trao hỗ trợ cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại nhiều địa phương trên cả nước.

TIẾN THẮNG - MAI CƯỜNG - HIẾU GIANG