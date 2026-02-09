Thủ tướng phát động 2 phong trào thi đua quan trọng trong kỷ nguyên mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động 2 phong trào thi đua quan trọng trong kỷ nguyên mới

Phát biểu phát động các phong trào thi đua, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai nhanh, mạnh, đồng bộ việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đi ngay vào cuộc sống, trong đó có 2 nhiệm vụ trọng tâm là: triển khai đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh tạo nền tảng cho phát triển lực lượng sản xuất mới, hiện đại; đẩy mạnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện đại, hội nhập quốc tế, trong đó phát triển kinh tế nhà nước thực sự giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm ổn định vĩ mô, các cân đối lớn, định hướng chiến lược và dẫn dắt nền kinh tế, phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Thủ tướng khẳng định, thực tiễn thời gian qua, nhất là trong giai đoạn 2020-2025, các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động đã góp phần quan trọng tạo động lực, truyền cảm hứng, bồi đắp sức mạnh nội sinh đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được nhiều dấu ấn quan trọng, đáng tự hào, thiết lập nhiều kỷ lục lịch sử.

Theo Thủ tướng, Đại hội XIV của Đảng cũng đã xác định một trong những mục tiêu chiến lược là "tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc"; khẳng định sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tự chủ vươn lên bằng nội lực, bằng sức mạnh nội sinh, kiên quyết không để bị động, không phụ thuộc, không bị chi phối, thích ứng linh hoạt, kịp thời, hiệu quả với tình hình thực tiễn, nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia để đưa đất nước không chỉ "đi tiếp" mà "tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc" trong kỷ nguyên mới.

Theo đó, con đường nhanh nhất, ngắn nhất nhưng bền vững và hiệu quả nhất đi tới "tự chủ chiến lược" chính là bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, linh hoạt, hiệu quả. Đây là yêu cầu khách quan của quá trình phát triển, là xu thế tất yếu của thời đại, là lựa chọn chiến lược của Đảng ta. Để làm chủ công nghệ chiến lược cũng như xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo…, đòi hỏi vai trò nòng cốt, dẫn dắt, tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp, với kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất.

Thủ tướng nêu rõ, lễ phát động 2 phong trào thi đua nhằm chuyển hóa tinh thần và tầm vóc của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thành hành động cụ thể, biến quyết sách thành hiện thực theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đây chính là một tiếng súng "phát lệnh" đánh thức và khơi nguồn khí thế, một hồi "trống hội" vang lên cổ vũ khát vọng hành động; một luồng "sinh khí mới" được thổi bùng mạnh mẽ ngay từ đầu năm mới để mỗi cá nhân, mỗi chủ thể ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm, xác lập rõ hơn mục tiêu, dấn thân quyết liệt hơn bằng hành động, trước sứ mệnh lịch sử lớn lao của cả dân tộc và để nghị quyết không nằm yên trên giấy mà khẩn trương đi nhanh, đi trực tiếp, đi sâu, đi thẳng, đi thực chất vào thực tiễn, chuyển hóa thành kết quả cụ thể, tạo nên những kỳ tích mới của dân tộc mà nhân dân chính là trung tâm, là chủ thể được thụ hưởng thành quả từ các phong trào thi đua.

Thủ tướng đề nghị phong trào thi đua đạt tiêu chí "3 không": không hình thức, màu mè, khoa trương; không làm nhất thời, dàn trải, manh mún, "đánh trống bỏ dùi", "đầu voi, đuôi chuột"; không để lãng phí nguồn lực, "làm thiếu hiệu quả" và "thiếu sự hưởng ứng tham gia của nhân dân"...

