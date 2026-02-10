Nam bộ mưa trái mùa từ ngày 11-2

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, Nam bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa trái mùa từ đêm 11-2, có thể kéo dài 3-4 ngày.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, trong hai ngày 11 và 12-2, một số tỉnh, thành ở khu vực Nam bộ, duyên hải Nam Trung bộ có khả năng xuất hiện mưa rào trái mùa và dông cục bộ.

Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân là hình thế khí quyển biến đổi kết hợp độ ẩm trong không khí tăng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho mây đối lưu phát triển. Các mô hình dự báo cho thấy rãnh áp thấp, dải mây ẩm hoạt động trên khu vực này, đồng thời khối khí ẩm từ Biển Đông tăng cường, là yếu tố chính gây mưa dông cục bộ trong thời gian này.

Theo dự báo, phía Nam nước ta sắp có đợt mưa trái mùa do ảnh hưởng vùng nhiễu động thời tiết từ khu vực Trường Sa. Cập nhật đồ họa sáng 10-2, nguồn: Z.E

Cụ thể, rãnh áp thấp kết hợp độ ẩm lớn khiến không khí dễ bị nâng lên mạnh, hình thành mưa rào và dông cục bộ, đây là hình thế thường gặp trong giai đoạn chuyển mùa. Bên cạnh đó, gió mùa Đông Bắc suy yếu nhưng vẫn duy trì trên khu vực Nam bộ và Trung bộ, góp phần đưa hơi ẩm từ biển vào đất liền, làm tăng khả năng xảy ra mưa dông. Sự tương tác giữa khối khí ấm ẩm ở tầng thấp và khối khí ổn định hơn ở tầng cao cũng làm gia tăng tính bất ổn trong khí quyển, thúc đẩy mây dông phát triển ở phía Nam.

Trong khi đó, theo các mô hình dự báo khí tượng quốc tế trong các ngày 11 và 12-2, TPHCM và khu vực lân cận có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác, chủ yếu vào chiều tối và đêm, nhiệt độ phổ biến khoảng 24-30 độ C.

Dữ liệu từ một số mô hình và hệ thống dự báo quốc tế như AccuWeather đưa ra xác suất mưa nhẹ đến mưa vừa trong thời gian này ở mức cao, phù hợp xu thế mưa dông cục bộ đầu mùa khô ở Nam bộ. Tuy nhiên các mô hình này chưa ghi nhận hình thái thời tiết nguy hiểm.

Theo một số chuyên gia khí tượng - thủy văn của Việt Nam, đợt mưa trái mùa ở Nam bộ sẽ kéo dài khoảng 3-4 ngày, bắt đầu từ đêm 11-2. Trước khi mưa trái mùa xảy ra, khối khí nóng hoạt động mạnh trở lại, khiến nhiệt độ ban ngày ở Nam bộ tăng, đặc biệt tại Đông Nam bộ. Nền nhiệt tăng làm không khí tích nhiệt và tích ẩm, tạo điều kiện cho đối lưu phát triển mạnh khi nhiễu động khí quyển tiếp cận.

PHÚC HẬU