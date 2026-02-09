Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Chiều 9-2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã ký ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn TPHCM năm 2026, với chủ đề “Giao thông an toàn - Thành phố thông minh”.

Công an TPHCM là lực lượng nòng cốt trong tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT. Ảnh: QUỐC HÙNG

Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững, phấn đấu hàng năm giảm từ 5% đến 10% số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ; không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút; từng bước xây dựng hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, hiện đại, thân thiện môi trường, phù hợp định hướng phát triển đô thị thông minh của thành phố.

Theo kế hoạch, TPHCM tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật và kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý TTATGT từ thành phố đến cấp xã; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số, dữ liệu lớn và Internet vạn vật (IoT) trong quản lý điều hành giao thông, giám sát và xử lý vi phạm.

Thành phố cũng đặt mục tiêu xóa bỏ kịp thời các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; bảo đảm trên 90% các tuyến đường bộ mới xây dựng, nâng cấp được thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông theo quy định.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi làm thước đo hiệu quả; xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong toàn dân; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số.

Song song đó, lực lượng chức năng tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, như sử dụng rượu bia, ma túy khi lái xe, vi phạm tốc độ, không chấp hành tín hiệu giao thông.

Kế hoạch phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng sở, ngành và chính quyền địa phương. Trong đó, Sở Xây dựng giữ vai trò đầu mối, chủ trì tham mưu, tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện; Công an TPHCM là lực lượng nòng cốt trong tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; các sở, ngành liên quan tập trung nâng cao chất lượng hạ tầng, vận tải công cộng, y tế cấp cứu tai nạn giao thông và giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên.

UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả bảo đảm TTATGT trên địa bàn, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng an toàn, văn minh, hiện đại.

