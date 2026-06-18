Bí mật sau những nét vẽ của thế giới truyện tranh

Ba tác giả gồm Trần Tuấn Dũng, Nam Thanh và Lâm Lê đã cùng góp mặt tại buổi giao lưu “Truyện tranh - Bí mật đằng sau những nét vẽ” diễn ra ngày 18-6, ở nhà sách Fahasa Tân Định (phường Xuân Hòa, TPHCM).

Ba tác giả nổi bật của truyện tranh Việt giao lưu tại chương trình. Từ phải qua: Lâm Lê, Nam Thanh và Trần Tuấn Dũng

Tại chương trình, ông Phạm Minh Nhật Hùng, Trưởng phòng Marketing của Fahasa, cho biết, những năm gần đây, truyện tranh Việt Nam có sự phát triển đáng ghi nhận, với nhiều tác giả trẻ tài năng, tác phẩm được đầu tư nghiêm túc và đậm dấu ấn cá nhân.

Truyện tranh Việt Nam đang khẳng định vị trí trong đời sống văn hóa đọc và ngành công nghiệp sáng tạo trong nước. Sự hiện diện của ba tác giả Trần Tuấn Dũng, Nam Thanh và Lâm Lê đại diện cho những màu sắc sáng tác khác nhau của truyện tranh Việt Nam hiện nay.

Trần Tuấn Dũng là “cha đẻ” của nhân vật Én trong tác phẩm nổi bật Ở đây có một con Én. Còn biên kịch Nam Thanh và họa sĩ Lâm Lê là bộ đôi tác giả của bộ truyện tranh khoa học viễn tưởng BUG/BUG. Đây là các tác phẩm rất được cộng đồng yêu truyện tranh Việt Nam quan tâm.

Tại chương trình, đông đảo bạn đọc đã lắng nghe các tác giả chia sẻ về quá trình hình thành tác phẩm cùng những khó khăn, thử thách và nguồn cảm hứng trong quá trình sáng tác.

QUỲNH YÊN