Tiểu thuyết của nhà văn Hồ Anh Thái sẽ được xuất bản bằng tiếng Trung

Ngày 19-6, Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam cho biết, đã ký kết với Nhà xuất bản Lijiang (Trung Quốc) hợp tác bản quyền xuất bản tiểu thuyết Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân của nhà văn Hồ Anh Thái bằng tiếng Trung, trong khuôn khổ Hội sách quốc tế Bắc Kinh 2026.

Tiểu thuyết Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân. Ảnh MAI LIÊN

Phát biểu tại sự kiện, ông Lương Chí, Giám đốc Nhà xuất bản Lijiang, khẳng định văn học là một trong những cây cầu hiệu quả nhất giúp các nền văn hóa hiểu nhau sâu sắc hơn. Theo ông, việc lựa chọn hợp tác với Nhã Nam xuất phát từ mong muốn giới thiệu nhiều tiếng nói văn chương Việt Nam tới độc giả Trung Quốc, đồng thời mở rộng giao lưu xuất bản giữa hai quốc gia.

Nhà văn Hồ Anh Thái bày tỏ niềm vui khi Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân có cơ hội tiếp cận thêm một cộng đồng độc giả mới. Ông cho biết mọi nhà văn đều mong tác phẩm của mình vượt qua rào cản ngôn ngữ để đến với bạn đọc ở nhiều quốc gia. Tác giả kỳ vọng thế giới nghệ thuật trong cuốn tiểu thuyết, với những câu chuyện giàu tính nghịch lý của đời sống đương đại, sẽ tìm được sự đồng cảm nơi độc giả Trung Quốc.

Đại diện Tập đoàn Xuất bản và Truyền thông Quảng Tây, Nhã Nam, NXB Lijiang và các đại biểu chúc mừng thành quả bước đầu của dự án dịch thuật văn học Việt Nam sang tiếng Trung. Ảnh MAI LIÊN

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong hoạt động đưa văn học Việt Nam ra thị trường quốc tế, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu xuất bản giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Dịp này, bản tiếng Trung của tiểu thuyết Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố cũng chính thức ra mắt. Đây là tác phẩm đầu tiên thuộc “Dự án Dịch thuật và xuất bản qua lại văn học đương đại Trung Quốc - Việt Nam” do Nhà xuất bản Lijiang khởi xướng.

Xuất bản năm 2026, Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân kể về một người đàn ông liên tục lỡ chuyến bay lúc 0 giờ 15 phút và tình cờ đọc được một bản thảo bị bỏ quên trong sảnh lễ tân sân bay. Càng đọc, anh càng bị cuốn vào mê cung của những câu chuyện lịch sử, chiến tranh, số phận con người và cuối cùng phát hiện chính mình có thể là tác giả của bản thảo ấy.

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VĨNH XUÂN