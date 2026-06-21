“Hoa vườn Bác” ghi nhận, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2026), Ban Chuyên đề - Báo Nhân Dân phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ra mắt cuốn sách Hoa vườn Bác .

Cuốn sách tập hợp 70 bài viết được tuyển chọn từ chuyên mục hưởng ứng cuộc thi viết về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022-2025, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức.

Mỗi bài viết là một câu chuyện chân thực, cảm động về những con người bình dị nhưng giàu nghị lực, trách nhiệm và lòng nhân ái. Đó là những cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội tận tụy với nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; những bác sĩ, nhà giáo, kỹ sư, doanh nhân không ngừng sáng tạo, cống hiến cho cộng đồng; những nông dân, công nhân lao động cần cù, sáng tạo; những người khuyết tật vượt lên hoàn cảnh để khẳng định giá trị bản thân và giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.

Sách cũng giới thiệu nhiều tấm gương tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học, văn hóa, giáo dục, bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc dân tộc, hoạt động thiện nguyện và phát triển cộng đồng. Nhiều nhân vật được khắc họa thông qua những việc làm cụ thể, gắn với các phẩm chất mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao như: cần kiệm, trách nhiệm, yêu lao động, tinh thần học hỏi, lòng nhân ái và ý thức phụng sự xã hội.

Cuốn sách tập hợp 70 bài viết được tuyển chọn. Ảnh: TÚ NHI

Từ khi cuộc thi được phát động vào tháng 5-2022, Báo Thời Nay (nay thuộc Ban Chuyên đề - Báo Nhân Dân) đã xây dựng chuyên mục riêng để đăng tải các tác phẩm dự thi. Các bài viết phản ánh sinh động những tấm gương học và làm theo Bác ở nhiều vùng, miền, lứa tuổi, ngành nghề khác nhau, từ miền núi đến đồng bằng, từ trong nước đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Cuốn sách là sự ghi nhận, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Thông qua những câu chuyện đời thường nhưng giàu ý nghĩa, Hoa vườn Bác truyền đi thông điệp về niềm tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của mỗi người dân đối với sự phát triển của đất nước.

VĨNH XUÂN