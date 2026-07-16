Sức sống cơ sở

Chuyến xe "Sách đến mọi nhà" đến với độc giả Vũng Tàu

SGGPO

Ngày 16-7, dự án "Sách đến mọi nhà" do họa sĩ Trần Đại Thắng, Giám đốc Công ty CP Văn hóa Đông A khởi xướng đã dừng chân tại Nhà Truyền thống Cách mạng Vũng Tàu (số 1 Ba Cu, phường Vũng Tàu, TPHCM).

Đây là điểm đến đầu tiên trên hành trình đưa sách đến gần hơn với độc giả. Tại đây, họa sĩ Trần Đại Thắng sẽ vẽ bìa sách, giao lưu với bạn đọc và giới thiệu ấn phẩm “Tôi kể - Tất cả đều từ sách” vào hai ngày 16 và 17-7.

Sau đó, sáng 18-7, nhạc sĩ Trần Tiến sẽ gặp gỡ độc giả, giới thiệu artbook “Người hát thơ mình - Ca khúc & những câu chuyện”.

Ngay trong ngày đầu tiên tại Vũng Tàu, chuyến xe đã thu hút đông đảo người yêu sách đến tham quan, mua sách và giao lưu.

Theo kế hoạch, sau Vũng Tàu, chuyến xe mang theo khoảng 3.000 bản sách thuộc gần 300 đầu sách sẽ tiếp tục hành trình đến với tất cả các tỉnh, thành trên cả nước trong thời gian khoảng một năm.

>> Dưới đây là những hình ảnh tại điểm dừng chân Vũng Tàu:

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Chuyến xe "Sách đến mọi nhà" dừng chân tại Nhà Truyền thống Cách mạng Vũng Tàu (số 1 Ba Cu, phường Vũng Tàu, TPHCM)
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Một góc giản dị trên hành trình "Sách đến mọi nhà"
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Độc giả háo hức khi được tác giả vẽ và ký tặng sách
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Độc giả Nguyễn Thị Mai Hiên, Trường Tiểu học Chí Linh (phường Rạch Dừa, TPHCM) hát tặng họa sĩ Trần Đại Thắng bài hát về nghề thủ thư do chị sáng tác
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Đông đảo độc giả tới tham quan, mua sách
KHÁNH CHI

Từ khóa

Dự án "Sách đến mọi nhà" họa sĩ Trần Đại Thắng Giám đốc Công ty CP Văn hóa Đông A Nhà Truyền thống Cách mạng Vũng Tàu TPHCM nhạc sĩ Trần Tiến giao lưu

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