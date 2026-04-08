Cơ hội được mở ra đồng đều, nâng cao chất lượng sống

Thông điệp “Không để đất nước tụt hậu, không để người dân mất cơ hội phát triển” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước sau lễ tuyên thệ đã đặt ra yêu cầu rõ ràng: Mọi quyết sách phải đi đến từng con người cụ thể. Gửi ý kiến đến Báo Sài Gòn Giải Phóng, nhiều bạn đọc rất đồng tình và cho rằng chỉ khi cơ hội được mở ra đồng đều, chất lượng sống mới có thể nâng lên thực chất.

* Ông NGUYỄN TRI QUANG, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lê Quang Lộc:

Thành quả phải được đo bằng chất lượng cuộc sống của từng người dân

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm “Không để đất nước tụt hậu, không để người dân mất cơ hội phát triển” là một thông điệp ngắn gọn nhưng hàm chứa tư duy rất lớn: phát triển không chỉ là tốc độ, mà là sự công bằng trong cơ hội. Thông điệp không chỉ mang ý nghĩa định hướng chiến lược, mà còn thể hiện một bước chuyển rất rõ trong tư duy điều hành: từ “chính sách đúng” sang “chính sách phải đến được đúng người”.

“Không để đất nước tụt hậu” là lời cảnh tỉnh về áp lực cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt. Nếu chậm đổi mới, chậm thích nghi, chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau rất nhanh. Nhưng vế thứ hai “không để người dân mất cơ hội phát triển” mới là điểm nhấn mang tính nhân văn sâu sắc: tăng trưởng phải đi cùng với việc mỗi người dân đều có cơ hội tham gia và hưởng lợi. Đây cũng là thước đo cho hiệu quả của mọi chính sách. Điểm cốt lõi nằm ở yêu cầu “mọi quyết sách phải đi đến từng con người cụ thể”.

Theo tôi, đây không chỉ là thông điệp của một nhiệm kỳ, mà là một cam kết hành động: phát triển phải có địa chỉ cụ thể và thành quả phải được đo bằng chất lượng cuộc sống của từng người dân.

* Bà NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường Phú Thạnh (TPHCM):

Trách nhiệm và hành động

Với góc nhìn của một đại biểu trẻ HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, tôi cảm nhận đây không chỉ là yêu cầu phát triển quốc gia, mà còn là cam kết chính trị sâu sắc: mọi chính sách phải hướng đến việc mở rộng cơ hội cho người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

“Không để người dân mất cơ hội phát triển” nghĩa là mỗi người dân, từ hộ kinh doanh nhỏ đến doanh nghiệp, từ thanh niên đến người lao động, đều phải được tiếp cận công bằng với thông tin, chính sách, nguồn lực và môi trường thuận lợi để vươn lên. “Không để người dân mất cơ hội phát triển” không chỉ là mong muốn, mà phải trở thành trách nhiệm cụ thể trong từng quyết định, từng chính sách, từng hành động của đại biểu dân cử.

Với vai trò của mình, tôi nhận thức rõ trách nhiệm phải góp phần hoàn thiện chính sách sát thực tiễn, phản ánh kịp thời tiếng nói của cử tri, cũng là cách đóng góp thiết thực nhất như yêu cầu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

* Ông QUÁCH LẮM, Trưởng ban Điều hành khu phố Phú Lợi 4, phường Phú Lợi (TPHCM):

Người dân đặc biệt quan tâm các chính sách phúc lợi

Tôi đồng tình với thông điệp của đồng chí Tô Lâm và cho rằng đây là thông điệp mà người dân đang kỳ vọng lan tỏa. Theo tôi, điều cốt lõi là phải đưa cơ hội phát triển đến một cách đồng đều trong xã hội. Từng là nhà báo, có điều kiện tiếp xúc nhiều tầng lớp nhân dân, tôi thấu hiểu những nhu cầu rất cụ thể của người dân trong đời sống hàng ngày.

Tại khu phố Phú Lợi 4, người dân đặc biệt quan tâm đến các chính sách phúc lợi thiết thực. Trong đó, nhu cầu được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, môi trường giáo dục tốt và các điều kiện sống văn minh ngày càng trở nên cấp thiết. Người dân không chỉ mong đủ ăn, đủ mặc, mà còn mong sống khỏe, sống tốt, được chăm sóc và phát triển toàn diện.

* Ngư dân TRẦN VĂN SỸ, phường Phước Thắng (TPHCM):

Thêm động lực cho người dân

Điều chúng tôi mong nhất là các chính sách hỗ trợ thực sự đến được tận tay người dân, từ nguồn vốn vay ưu đãi, giảm chi phí nhiên liệu đến ổn định đầu ra cho hải sản. Khi cơ hội được mở ra công bằng, minh bạch, ngư dân sẽ có thêm động lực bám biển, yên tâm làm ăn lâu dài.

Hy vọng nhà nước quan tâm hơn đến việc hiện đại hóa tàu thuyền, hỗ trợ thông tin ngư trường và đào tạo nghề cho thế hệ trẻ, để họ tiếp tục gắn bó với biển. Khi mỗi người dân đều có cơ hội phát triển, cuộc sống sẽ thực sự được nâng lên bền vững.

HỒNG HẢI - TÂM TRANG - TRÚC GIANG - CẨM TUYẾT ghi