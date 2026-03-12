Thúc đẩy hoàn thiện chính sách, nâng cao chất lượng sống người dân

Ngày 11-3, những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri tại nhiều phường, xã. Trước cử tri, những người ứng cử cam kết thúc đẩy hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, nâng chất lượng khám chữa bệnh; phát triển nhà ở, vệ sinh môi trường… góp phần nâng cao chất lượng sống người dân.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội

Từ sớm, đông đảo cử tri phường Bình Phú đã đến dự hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử ĐB HĐND TPHCM (đơn vị bầu cử số 17) gồm các ông, bà: Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM; Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND lâm thời phường Chợ Lớn; Trần Thị Kim Kiều, Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Tiên; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Đinh Văn Sum, Giám đốc Công ty TNHH Nhựa Song Thành LA.

Tại hội nghị, cử tri phường Bình Phú kiến nghị những người ứng cử quan tâm hơn nữa đến các công trình, dự án chậm triển khai; giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường, kẹt xe, ngập nước và nhu cầu nhà ở xã hội cho người lao động.

Những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 đơn vị bầu cử số 17 tiếp xúc cử tri phường Bình Phú ẢNH: THU HOÀI

Thay mặt những người ứng cử, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri đối với những vấn đề cụ thể của địa phương. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cho biết, với yêu cầu phát triển giáo dục đồng bộ và toàn diện trên địa bàn thành phố ngày càng cao, việc nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo đủ trường, đủ lớp tiếp tục là một trong những ưu tiên lớn của TPHCM.

Thành phố tiếp tục hỗ trợ, đồng hành để học sinh, nhất là học sinh hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập tốt nhất. Các kiến nghị của cử tri về chính sách giáo dục sẽ được tổng hợp, gửi đến HĐND TPHCM xem xét trên cơ sở phù hợp với khả năng ngân sách của thành phố.

Ngoài ra, TPHCM cũng sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu chỗ ở ổn định cho người lao động thu nhập thấp. Cùng với đó, quan tâm các giải pháp cải thiện môi trường sống.

Cùng ngày, những người ứng cử ĐBQH (đơn vị bầu cử số 5) gồm các ông, bà: Nguyễn Minh Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Long; Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM; Dương Minh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tiếp xúc cử tri xã Phước Hải.

Nhiều cử tri kỳ vọng những người ứng cử quan tâm thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông và nâng cao chất lượng sống của người dân. Thay mặt những người ứng cử, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Võ Ngọc Thanh Trúc ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ý kiến cử tri sẽ được người ứng cử tổng hợp đầy đủ để đề xuất đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời theo dõi, giám sát quá trình xử lý nhằm đáp ứng kỳ vọng của người dân.

Nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật

Vấn đề hoàn thiện hệ thống pháp luật được cử tri phường Vĩnh Hội đặc biệt quan tâm khi tiếp xúc những người ứng cử ĐBQH (đơn vị bầu cử số 7) gồm các ông, bà: Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND TPHCM; Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM; Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Trần Thị Kim Oanh, giảng viên Trường Đại học Tài chính - Marketing; Trần Anh Tuấn, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận và người ứng cử ĐB HĐND TPHCM (đơn vị bầu cử số 18), gồm các ông, bà: Lê Đức Đạt, Bí thư Đoàn phường Tân Hưng; Lê Minh Đức, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM; Nguyễn Quốc Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xóm Chiếu; Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Trúc Vân, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội TPHCM (thuộc Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM).

Cử tri Nguyễn Thị Minh Thảo kỳ vọng những người ứng cử tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm các chính sách ban hành sát thực tiễn đời sống.

Thay mặt những người ứng cử, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật để sát với thực tiễn đời sống và đáp ứng yêu cầu phát triển là một nhiệm vụ rất quan trọng của ĐBQH. Thời gian qua, Quốc hội khóa XV đã nỗ lực ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn. Đây cũng là nội dung quan trọng mà các ĐBQH cần tiếp tục quan tâm thực hiện nếu được cử tri tín nhiệm trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI tới đây.

Cùng ngày, những người ứng cử ĐBQH (đơn vị bầu cử số 4), gồm các ông, bà: Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp, Năng lượng quốc gia Việt Nam; Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, tiếp xúc cử tri phường Bà Rịa và Long Hương.

Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế

Cử tri phường An Phú Đông đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, y tế khi tiếp xúc những người ứng cử ĐBQH (đơn vị bầu cử số 10) gồm các ông, bà: Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng pháp luật và trợ giúp pháp lý Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM; Phạm Văn Thanh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Tư vấn kinh tế của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Diệp Tuấn, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Dược TPHCM.

Đại diện những người ứng cử, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cam kết tham gia hiệu quả các nội dung xây dựng pháp luật, quyết liệt trong giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật, thực thi nhiệm vụ của các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương để pháp luật đi vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất.

Cùng ngày, những người ứng cử ĐB HĐND TPHCM (đơn vị bầu cử số 16), gồm các ông, bà: Lê Hoàng Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Nhất; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM; Huỳnh Anh Phương Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Phú Nhuận, tiếp xúc cử tri phường Tân Sơn Nhất.

Cử tri mong những người ứng cử quan tâm hơn đến công tác chăm sóc sức khỏe người dân, đặc biệt là người cao tuổi. Thay mặt những người ứng cử, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong cho biết, thành phố luôn nỗ lực tạo thêm nhiều việc làm mới.

Tuy nhiên, do đặc điểm là đô thị lớn có mức độ biến động dân cư rất cao, nên việc giải quyết việc làm và ổn định đời sống người dân luôn là nhiệm vụ nhiều thách thức. Do đó, thành phố tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, mở rộng các ngành nghề, qua đó tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.

Ngày 11-3, những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 nhiều đơn vị đã tiếp xúc cử tri các xã, phường tại TPHCM. Theo đó, những người ứng cử ĐBQH (đơn vị bầu cử số 11) tiếp xúc cử tri phường Thủ Đức; những người ứng cử ĐBQH (đơn vị bầu cử số 4) tiếp xúc cử tri phường Bà Rịa và Long Hương; những người ứng cử ĐBQH (đơn vị bầu cử số 8) tiếp xúc cử tri phường Tân Phú; những người ứng cử ĐB HĐND TPHCM (đơn vị bầu cử số 30) tiếp xúc cử tri phường phường An Phú Đông; những người ứng cử ĐB HĐND TPHCM (đơn vị bầu cử số 11) tiếp xúc cử tri phường Bà Rịa và Long Hương; những người ứng cử ĐB HĐND TPHCM (đơn vị bầu cử số 13) tiếp xúc cử tri xã Phước Hải. (Nội dung các cuộc tiếp xúc cử tri được đăng trên SGGP Online: sggp.org.vn).

NHÓM PV