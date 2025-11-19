Xiaomi giữ vững vị trí Top 2 thị phần smartphone tại Việt Nam

Tính riêng trong năm 2025, đây là quý thứ 3 liên tiếp Xiaomi là thương hiệu smartphone Android nằm trong Top 2.

Xiaomi 15T Series bứt phá mạnh mẽ khi mang đến trải nghiệm flagship

Theo báo cáo mới nhất từ Omdia, tại thị trường Việt Nam, Xiaomi tiếp tục giữ vững vị thế Top 2 thị phần smartphone với 19% thị phần phân phối trong quý III-2025, củng cố chuỗi thành tích nhiều quý liên tiếp nắm giữ vị trí này.

Đặc biệt, tính riêng trong năm 2025, đây là quý thứ 3 liên tiếp Xiaomi là thương hiệu smartphone Android nằm trong Top 2.

Đối với quy mô toàn cầu, Xiaomi duy trì vị trí Top 3 với 14% thị phần phân phối smartphone, ghi nhận mức tăng trưởng 1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả đáng chú ý trong bối cảnh thị trường smartphone nhìn chung đang suy giảm, hầu hết mọi thương hiệu đều ghi nhận mức tăng trưởng âm do sức mua yếu và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Quý III-2025 là giai đoạn sôi động khi hàng loạt thương hiệu smartphone ra mắt dòng sản phẩm mới, đẩy mạnh hoạt động truyền thông và mở rộng hệ thống bán lẻ để kích cầu. Giữa bức tranh thị trường đầy biến động, Xiaomi vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định nhờ chiến lược sản phẩm đa phân khúc.

Trong quý vừa qua, ngoài REDMI Note 14 Series dẫn đầu phân khúc tầm trung, REDMI 15 là chiếc smartphone giúp thương hiệu chiếm lĩnh thị phần ở phân khúc phổ thông và Xiaomi 15T Series chính là dòng smartphone tạo sức bật mạnh mẽ cho Xiaomi Việt Nam ở phân khúc cận cao cấp.

Ở phân khúc phổ thông, REDMI 15 nhanh chóng trở thành lựa chọn smartphone toàn diện nhờ viên pin khủng 7000mAh cùng công nghệ pin Silicon-Carbon tiên tiến. Chiếc smartphone này đánh dấu cột mốc lần đầu tiên Xiaomi phổ cập công nghệ pin Silicon-Carbon đến với phân khúc phổ thông, điều vốn chỉ xuất hiện ở các dòng cao cấp.

Trong khi đó, ở phân khúc cận cao cấp, Xiaomi 15T Series bứt phá mạnh mẽ khi mang đến trải nghiệm flagship thực thụ xuống phân khúc giá chưa đến 20 triệu đồng: hệ camera Leica Summilux với ống kính Leica 5x Pro telephoto, trải nghiệm hiệu năng đỉnh cao, cùng thiết kế sang trọng với bộ đôi màu Vàng Hồng và Vàng Mocha ấn tượng.

Với thành tích đạt được 150% so với thế hệ tiền nhiệm, Xiaomi 15T Series chính là dòng sản phẩm giúp Xiaomi mở ra kỷ nguyên “Công nghệ cao cấp dành cho số đông”.

Ông Neo Chen, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam chia sẻ: “Việt Nam luôn là một trong những thị trường trọng điểm của Xiaomi trên toàn cầu. Việc tiếp tục giữ vững vị trí Top 2 thị phần smartphone dù thị trường có nhiều biến động là minh chứng cho sự đúng đắn của chiến lược lấy người dùng làm trung tâm. Ở mọi phân khúc thị trường, chúng tôi luôn cố gắng mang đến những công nghệ tiên tiến, chất lượng sản phẩm vượt trội và dịch vụ hậu mãi tận tâm nhất để tạo nên trải nghiệm toàn diện và giá trị bền vững cho người dùng Việt Nam”.

BÌNH LÂM