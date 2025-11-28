SGF ứng dụng dịch thuật Gen AI do Cloud Kinetics và AWS phát triển

Công ty Cổ phần Sài Gòn Food (SGF) đã công bố Nền tảng Dịch thuật được hỗ trợ bởi AI Tạo sinh (Gen AI), tạo nên một cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số...

SGF chính thức ra mắt nền tảng dịch thuật ứng dụng Gen AI phục vụ hoạt động xuất khẩu toàn cầu

Giải pháp Gen AI này đã giúp SGF tinh gọn quy trình xử lý tài liệu cho hoạt động xuất khẩu toàn cầu một cách hiệu quả, nâng cao tính tuân thủ và tốc độ vận hành, giúp tự động hóa tài liệu đa ngôn ngữ cho việc tuân thủ quy định quốc tế, giảm thời gian xử lý hơn 75%.

Nền tảng Dịch thuật AI chuyên biệt, tận dụng sức mạnh từ các dịch vụ Gen AI tiên tiến của AWS, bao gồm: Amazon Translate: dịch thuật tự động với tốc độ cao. Anthropic's Claude Sonnet 3.5 trên Amazon Bedrock: chuẩn hóa thuật ngữ chuyên ngành (ví dụ: HACCP, ISO) và đảm bảo tính chính xác theo ngữ cảnh. Công nghệ OCR và Quy trình tự động: xử lý các loại tệp khác nhau (DOCX, PDF, XLSX, PPTX, hình ảnh), đồng thời bảo toàn định dạng và tính toàn vẹn của tài liệu.

Nền tảng Dịch thuật AI đã mang lại những lợi ích đột phá: Tốc độ Vận hành: Thời gian dịch và xử lý tài liệu giảm hơn 75% nhờ khả năng định dạng tự động, giúp đội ngũ SGF phản hồi nhanh hơn cho các đối tác quốc tế, đặc biệt đối với các lô hàng khẩn cấp và các cuộc kiểm tra định kỳ. Đảm bảo Chuẩn Quốc tế: Thuật ngữ thực phẩm và tiêu chuẩn an toàn HACCP/ISO được thống nhất giữa các ngôn ngữ, giảm thiểu rủi ro pháp lý và chuẩn hóa bao bì sản phẩm. Tiết kiệm Chi phí và Nguồn lực: Chi phí dịch thuật và chỉnh sửa thủ công giảm 45%, giúp nhân viên tập trung vào Nghiên cứu & Phát triển (R&D) và cải thiện chất lượng sản phẩm. Chủ quyền Dữ liệu và Kiểm soát: Hệ thống AI nội bộ cung cấp quyền kiểm soát hoàn toàn đối với ngôn ngữ, dữ liệu và quy trình, đồng thời duy trì bảo mật và chủ quyền dữ liệu doanh nghiệp.

Ông Lê Quốc Hùng, Phó Tổng Giám đốc SGF chia sẻ: "Giải pháp Gen AI, do Cloud Kinetics và AWS phát triển, đã giúp chúng tôi trở nên nhanh hơn, chính xác hơn, linh hoạt hơn và hiệu quả hơn trong hoạt động. Việc đặt chuyển đổi số và đặc biệt là Gen AI vào trọng tâm chiến lược phát triển đã giúp chúng tôi luôn duy trì vị thế tiên phong trong việc ứng dụng sức mạnh của công nghệ 4.0 vào hoạt động kinh doanh của mình. Đây là minh chứng cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam có thể ứng dụng công nghệ để ngày càng hoàn thiện mình và vươn ra thế giới."

Nền tảng dịch thuật AI mới không chỉ thúc đẩy mạnh mẽ hiệu quả và mở rộng phạm vi hoạt động của SGF, mà còn thiết lập một chuẩn mực vận hành mới cho toàn ngành công nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam.

BÌNH LÂM