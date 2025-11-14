iPhone cũ “lên ngôi” mùa cuối năm, giá chỉ từ 5 triệu đồng

Ở phân khúc iPhone đã qua sử dụng, sức mua ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt khi giá bán điều chỉnh về mức tốt và nguồn cung dồi dào hơn.

Với chi phí hợp lý, các dòng iPhone LikeNew ngày càng được nhiều người dùng ưu tiên lựa chọn

Sau khi iPhone 17, iPhone Air chính thức mở bán, thị trường máy cũ ghi nhận lượng giao dịch tăng mạnh do người dùng lên đời thiết bị mới. Nguồn cung iPhone LikeNew (đã qua sử dụng) trở nên dồi dào hơn, kéo theo giá bán giảm từ 1 đến 2 triệu đồng tùy dòng máy. Ghi nhận tại Viện Di Động, sức mua iPhone cũ trong nửa đầu tháng 11 tăng khoảng 25% so với tháng trước, đặc biệt ở các dòng 14, 15 và 16 series cũ.

iPhone 16 Pro Max LikeNew hiện có giá từ 22 triệu đồng, được nhiều người lựa chọn nhờ hiệu năng mạnh và thiết kế titan sang trọng nhưng tiết kiệm hơn đáng kể so với máy mới. Dòng iPhone 15 tiếp tục giữ sức hút nhờ trang bị cổng USB-C, tính năng Dynamic Island xuất hiện ở toàn bộ phiên bản, giá bán từ 11 triệu đồng.

Ở các dòng iPhone đời cũ hơn, iPhone 14 Pro cũ và 14 Pro Max cũ vẫn được ưa chuộng nhờ “điểm cân bằng” giữa chi phí và trải nghiệm cao cấp, giá chỉ từ 12,5 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 12 và 13 cũ có giá chỉ từ 5 triệu đồng, được xem là lựa chọn hợp lý cho học sinh, sinh viên hoặc người lần đầu sử dụng hệ sinh thái iOS.

Ngoài iPhone, Viện Di Động còn ghi nhận nhu cầu cao ở nhóm thiết bị khác như Samsung Galaxy Z Flip 7 256GB cũ giá từ 19,3 triệu đồng hay MacBook Air M2 2022 cũ chỉ từ 15 triệu đồng. Nhu cầu nâng cấp thiết bị công nghệ nói chung đang tăng nhanh trước mùa lễ hội cuối năm, đặc biệt ở nhóm người dùng trẻ và dân văn phòng.

Đại diện Viện Di Động cho biết, tháng 11 là “thời điểm vàng” để mua iPhone cũ khi giá đã hạ sâu sau đợt ra mắt sản phẩm mới. Hệ thống hiện cũng đang triển khai loạt chương trình ưu đãi nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20-11), Black Friday (24 đến 30/11) và các đợt “Hot Sale” cuối tuần, với hàng loạt sản phẩm iPhone, iPad, MacBook… có giá chỉ từ 2 triệu đồng, phụ kiện giảm đến 50%.

Cùng với giá bán cạnh tranh, Viện Di Động còn áp dụng chính sách hậu mãi linh hoạt giúp khách hàng an tâm hơn khi mua sắm. Người dùng được bảo hành 1 đổi 1 trong 33 ngày, dùng thử miễn phí 30 ngày để kiểm tra loa, màn hình, hiệu năng pin, có thể đổi - trả - hoàn tiền ngay cả với lý do không phù hợp với nhu cầu sử dụng... cùng nhiều chính sách khác.

KIM THANH