OCBS và FPT ký kết hợp tác, kiến tạo hệ sinh thái tài chính số AI

Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS và Tập đoàn FPT đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU), khởi đầu cho hợp tác toàn diện về xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data).

OCBS và FPT ký kết hợp tác

Theo đó, FPT sẽ là đối tác đồng hành cùng OCBS trong việc triển khai các giải pháp số hóa tổng thể nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Theo biên bản thỏa thuận, OCBS và FPT thống nhất thiết lập mối quan hệ hợp tác toàn diện trong lĩnh vực chuyển đổi số, tích hợp công nghệ AI trong hoạt động quản trị và dịch vụ tài chính, chứng khoán của OCBS. Trọng tâm thỏa thuận hướng đến việc triển khai các sản phẩm AI thuộc hệ sinh thái FPT dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn (Big Data), qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, chú trọng trải nghiệm khách hàng, tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh và gia tăng giá trị bền vững cho khách hàng.

Cụ thể, hợp tác sẽ được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, trong năm 2025, hai bên tập trung thử nghiệm PoC sản phẩm akaSense – Trợ lý AI cho dịch vụ đầu tư, bao gồm xây dựng, huấn luyện và tích hợp mô hình AI trực tiếp vào ứng dụng OCBS Invest. Với hệ thống này, nhà đầu tư của OCBS sẽ sớm được sở hữu một “trợ lý ảo” thông minh, có khả năng hỗ trợ phân tích thị trường, đưa ra khuyến nghị giao dịch cá nhân hóa tại từng thời điểm.

Trong giai đoạn hai, OCBS và FPT sẽ tiếp tục mở rộng triển khai các giải pháp công nghệ trong hệ sinh thái AI như: nền tảng trợ lý AI - FPT AI Agents, tổng đài giọng nói thông minh - FPT AI Voice Agent, số hóa tài liệu thông minh - FPT AI Read và nền tảng đào tạo nhân sự - FPT AI Mentor, với mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả vận hành và nâng tầm trải nghiệm khách hàng.

Ngoài ra, theo biên bản ghi nhớ, OCBS và FPT sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện trong nhiều lĩnh vực như: viễn thông, công nghệ thông tin, giải pháp hạ tầng số, ứng dụng công nghệ tiên tiến, sản phẩm – dịch vụ tài chính và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI)… Điều này đánh dấu bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác bền vững giữa Công ty chứng khoán năng động OCBS và tập đoàn công nghệ toàn cầu FPT, hứa hẹn mở ra nhiều bước đột phá mới trong lĩnh vực tài chính chứng khoán.

Ông Nguyễn Tiến Lâm, Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin OCBS cho biết: “OCBS xác định công nghệ là đòn bẩy chiến lược trong hành trình phát triển và gia tăng năng lực cạnh tranh. Việc hợp tác cùng FPT là bước đi then chốt giúp chúng tôi đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số, đặc biệt trong việc tích hợp sâu các công nghệ AI, Big Data vào hoạt động quản lý vận hành trong ngành tài chính, chứng khoán…”.

KIM THANH