Hai Sáu Sáu cùng Samsung thúc đẩy chiến lược bán hàng “One Samsung”

Hai Sáu Sáu hợp tác cùng Samsung

Hợp tác này đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình mở rộng hệ thống phân phối và thúc đẩy chiến lược bán hàng “One Samsung”, mô hình hợp nhất danh mục sản phẩm nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm liền mạch và gia tăng giá trị cho người tiêu dùng Việt, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm chính hãng, tận hưởng dịch vụ đồng bộ và khám phá trọn vẹn giá trị của công nghệ hiện đại trong cuộc sống hàng ngày.

Theo thỏa thuận hợp tác, Hai Sáu Sáu sẽ đảm nhiệm vai trò trọng yếu trong việc phân phối và mở rộng độ phủ các sản phẩm điện thoại Samsung tại hệ thống cửa hàng điện máy, đồng thời triển khai mô hình bán hàng tích hợp theo tinh thần “One Samsung”, nơi các sản phẩm thuộc nhiều ngành hàng của Samsung được kết nối trong cùng một trải nghiệm tiêu dùng thống nhất.

“One Samsung” được định vị là chiến lược bán hàng hợp nhất, giúp tối ưu trải nghiệm người dùng từ điểm chạm đầu tiên đến sau mua hàng, thông qua việc kết nối danh mục sản phẩm của Samsung (TV, thiết bị gia dụng, điện thoại, máy tính bảng, thiết bị đeo thông minh…) trong cùng một không gian trưng bày và tư vấn.

Như vậy, thay vì tách biệt từng ngành hàng, “One Samsung” hướng đến một trải nghiệm thống nhất, nơi khách hàng có thể khám phá cách các sản phẩm Samsung bổ trợ và kết nối liền mạch với nhau, mang lại phong cách sống hiện đại, tiện nghi và thông minh hơn.

Ông Phạm Hữu Phước, Phó Chủ tịch Công ty Hai Sáu Sáu, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng “One Samsung” không chỉ là khẩu hiệu, mà là triết lý kinh doanh dựa trên giá trị hợp tác và trải nghiệm người dùng. Việc Hai Sáu Sáu đồng hành cùng Samsung trong kênh điện máy là bước đi chiến lược, nhằm giúp các đại lý và người tiêu dùng được tiếp cận với mô hình bán hàng hiện đại, nơi mỗi sản phẩm không đứng riêng lẻ mà góp phần hoàn thiện trải nghiệm công nghệ trong từng ngôi nhà Việt”.

Từ góc nhìn của thị trường, sự hợp tác này được đánh giá là bước đi mang tính chuyển đổi mô hình bán hàng trong kênh CE – nơi người tiêu dùng có thể trải nghiệm trực quan toàn bộ danh mục sản phẩm Samsung trong cùng một không gian. Điều này giúp đại lý tăng doanh số nhờ bán chéo sản phẩm (cross-selling), đồng thời củng cố hình ảnh hệ sinh thái Samsung trong tâm trí khách hàng.

Ông Simon Sim, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc ngành hàng Trải nghiệm Di động, Công ty Điện tử Samsung Việt Nam chia sẻ: “Đây là một phần quan trọng trong chiến lược bán hàng “One Samsung”, nơi người tiêu dùng có thể trải nghiệm và sở hữu các sản phẩm của chúng tôi trong cùng một hành trình mua sắm. Chúng tôi tin rằng với năng lực phân phối và sự am hiểu thị trường của Hai Sáu Sáu, sự hợp tác này sẽ mang lại tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới”.

KIM THANH