Kingston dẫn đầu kênh phân phối SSD trong năm 2024

Theo số liệu ấn tượng do TrendForce cung cấp, Kingston chiếm 36% trong tổng số sản phẩm SSD được xuất xưởng trên toàn cầu trong năm 2024.

Kingston Technology, công ty chuyên về dòng sản phẩm bộ nhớ và giải pháp công nghệ, công bố hãng đã được công ty phân tích TrendForce vinh danh là nhà cung cấp SSD bên thứ ba số 1 thế giới trên toàn bộ kênh phân phối trong năm 2024.

Việc Kingston tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu về số lượng SSD xuất xưởng trong năm 2024 đã giúp hãng duy trì lợi thế cạnh tranh vững chắc và ghi nhận sự tăng trưởng thị phần so với năm 2023. Kết quả này một lần nữa củng cố vị thế của Kingston với vai trò là nhà sản xuất SSD hàng đầu, khi nhà cung cấp ở vị trí số hai chỉ chiếm 13% tổng thị phần kênh phân phối. Thành tựu này được xây dựng từ mạng lưới kênh phân phối rộng khắp toàn cầu của Kingston, danh mục sản phẩm SSD chất lượng hàng đầu và dịch vụ hỗ trợ khách hàng tuyệt vời.

Căn cứ vào những phát hiện mới nhất, doanh số SSD bán lẻ đang đối mặt với nhiều thách thức do nhu cầu tiêu dùng liên tục suy yếu và tỷ lệ lắp đặt SSD trên máy tính xách tay đã đạt mức bão hòa (100%). Chính những yếu tố này đã góp phần khiến tổng lượng SSD xuất xưởng qua kênh phân phối giảm 14% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2024, Kingston đã mở rộng đáng kể danh mục SSD với hàng loạt giải pháp mới trải rộng từ sản phẩm cho người dùng cá nhân, trung tâm dữ liệu, cho đến các ngành công nghiệp, và ổ cứng di động gắn ngoài. Trong đó, sản phẩm SSD NV3 PCIe 4.0 NVMe tăng thêm trải nghiệm cho người dùng cuối khi cung cấp hiệu năng NVMe PCIe 4x4 dung lượng cao với kiểu dáng nhỏ gọn.

Đối với các ứng dụng trong trung tâm dữ liệu, Kingston cũng đã trình làng ổ SSD DC2000B M.2 NVME PCIe 4.0 hiệu năng cao để đóng vai trò ổ đĩa khởi động (boot drive) bên trong các máy chủ gắn tủ rack (rack-mount) quy mô lớn.

Đại diện Kingston chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào khi một lần nữa được công nhận là nhà cung cấp SSD hàng đầu thế giới. Chính cam kết với khách hàng và các đối tác kênh phân phối đã tạo động lực thúc đẩy cho sự tăng trưởng mảng kinh doanh SSD của chúng tôi. Thành tựu này phản ánh sự cống hiến và nỗ lực không ngừng của toàn thể đội ngũ Kingston và chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ niềm vui này cùng nhau”.

BÌNH LÂM