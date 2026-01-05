Xây dựng thị trường chứng khoán minh bạch, an toàn và tăng khả năng chống chịu

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, trước những thách thức với nhiều biến động khó lường, ngành chứng khoán tiếp tục phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa theo hướng chủ động, linh hoạt.

Bộ trưởng chỉ đạo ngành chứng khoán tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý nhằm phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) ổn định, an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, hội nhập; đảm bảo tận dụng được các lợi thế khi thị trường được nâng hạng; triển khai quyết liệt các giải pháp đã được phê duyệt tại đề án nâng hạng TTCK Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng thực hiện nghi thức đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2026. Ảnh: BTC

Để chính thức được nâng hạng TTCK (dự kiến vào tháng 9-2026), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu ngành chứng khoán cần tiếp tục khẩn trương tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc, hoàn thiện các thủ tục, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nâng hạng trên cơ sở đề xuất của các tổ chức xếp hạng, phù hợp với các thông lệ quốc tế và tình hình TTCK Việt Nam.

Bên cạnh đó, ngành chứng khoán cần đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng giao dịch và thanh toán, ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động giám sát; phát triển đa dạng các sản phẩm trái phiếu, sản phẩm phái sinh; triển khai các giải pháp đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư trong nước, thu hút nhà đầu tư nước ngoài.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại sự kiện. Ảnh: BTC

Cùng với đó, ngành chứng khoán tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi thao túng, gian lận nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trên thị trường. Đồng thời, ngành chứng khoán tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về đầu tư minh bạch, tuân thủ pháp luật, khuyến khích các nhà đầu tư hướng đến đầu tư dài hạn, nâng cao nhận thức về đầu tư an toàn, góp phần phát triển thị trường ổn định, bền vững.

Các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: BTC

Bộ trưởng cũng nêu rõ, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là năm mở đầu cho một chu kỳ phát triển mới của nền kinh tế, mà còn là năm mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng. Trong đó, nhiệm vụ của ngành chứng khoán thời gian tới còn rất nặng nề, do đó Bộ Tài chính sẽ hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho ngành chứng khoán hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương, năm 2026 là năm kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển ngành chứng khoán (1996–2026). UBCKNN xác định trọng tâm không chỉ là duy trì tăng trưởng, mà là xây dựng một thị trường vận hành an toàn, minh bạch, ổn định, có khả năng chống chịu và thích ứng với mô hình thị trường mới trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

UBCKNN cam kết quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đồng thời sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp mang tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng, chiều sâu và tính bền vững của TTCK Việt Nam.

LƯU THỦY