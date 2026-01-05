Phiên giao dịch đầu năm 2026: VN-Index lên 1.788,4 điểm

Ngày 5-1, thị trường chứng khoán phiên giao dịch đầu năm 2026 đóng cửa trong sắc xanh, chính thức thiết lập mức điểm cao nhất từ trước đến nay nhưng chủ yếu vẫn nhờ nhóm cổ phiếu trụ. Sắc đỏ áp đảo bảng điện.

Cụ thể, 4 cổ phiếu nhà Vingroup (VHM tăng trần, VPL tăng 6,2%, VIC tăng 2,1% và VRE tăng 5,8%) đã góp cho VN-Index gần 18 điểm. Như vậy, nếu thiếu lực đỡ của nhóm cổ phiếu này, VN-Index đã giảm.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu dầu khí đi ngược thị trường, đồng loạt tăng: PVS tăng 3,5%, PVD tăng 2,65%, PLX tăng 2,83%, PVT tăng 2,175, PVB tăng 2,79%, BSR tăng gần 1%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản có sự phân hóa. Ngoài nhóm cổ phiếu Vingroup tăng điểm, NTL cũng tăng 5,18%, DIG tăng 3,28%, KDH tăng 1,27%, NLG tăng 1,97%, VSC tăng gần 1%. Ngược lại, HDC giảm 1,96%, TCH giảm 1,29%, KBC giảm 1,84%; CEO, PDR, DXG… giảm gần 1%.

Các nhóm cổ phiếu còn lại như tài chính (chứng khoán, ngân hàng), nguyên vật liệu, công nghiệp, tiêu dùng.... đồng loạt giảm. Trong đó, nhiều cổ phiếu chứng khoán giảm trên 3%: CTS giảm sàn, VIX giảm 6,67%, SHS giảm 5,83%, VND giảm 3,86%, VCI giảm 3,82%, SSI giảm 3,64%, MBS giảm 3,46%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 3,91 điểm (0,22%) lên 1.788,4 điểm với 95 mã tăng, 223 mã giảm và 52 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 2,03 điểm (0,82%) còn 246,74 điểm với 80 mã giảm, 53 mã tăng và 68 mã đứng giá. Thanh khoản tăng, tổng giá trị trên sàn HOSE gần 25.900 tỷ đồng, tăng 3.500 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản hơn 27.500 tỷ đồng.

Khối ngoại đã quay lại bán ròng trên sàn HOSE gần 450 tỷ đồng sau 2 phiên mua ròng liên tục trước đó. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất là VIC với gần 182 tỷ đồng, VIX hơn 160 tỷ đồng và FPT gần 106 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN