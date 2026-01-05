Nâng hạng thị trường chứng khoán: Chuẩn bị nền tảng để đón dòng vốn toàn cầu từ năm 2026

Chiều 5-1, Báo Tuổi Trẻ phối hợp Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI tổ chức Lễ ra mắt Trang Chứng khoán trên Tuổi Trẻ Online và tọa đàm "Nâng hạng thị trường chứng khoán: Lộ trình 2026 và những bước đi tiếp theo".

Quang cảnh tọa đàm

Chia sẻ tại tọa đàm, bà Phạm Thị Thùy Linh, Trưởng ban Phát triển thị trường Chứng khoán (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) cho biết, năm 2026 là năm bản lề cho giai đoạn phát triển 5 năm tiếp theo, đồng thời đánh dấu 30 năm hình thành thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây được kỳ vọng là giai đoạn thị trường có bước tiến mạnh mẽ, thực chất hơn, đặc biệt trong thu hút dòng vốn quốc tế.

Lý giải việc nhà đầu tư nước ngoài bán ròng thời gian qua dù thị trường sắp được FTSE Russell nâng hạng, bà Linh cho rằng đây chủ yếu là hoạt động cơ cấu danh mục. Tính đến cuối năm 2025, giá trị danh mục của khối ngoại đạt trên 50 tỷ USD, tăng 5–6% so với cuối năm 2024. Các quỹ đầu tư vẫn duy trì sự quan tâm và dòng vốn ngoại được kỳ vọng sẽ quay lại mạnh mẽ trong năm 2026 khi chính sách vĩ mô rõ ràng và các nỗ lực cải cách phát huy hiệu quả.

Theo bà Linh, qua làm việc với các tổ chức xếp hạng và nhà đầu tư lớn toàn cầu, thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá cao nhờ nền tảng vĩ mô ổn định, định hướng điều hành rõ ràng của Chính phủ, mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số, thúc đẩy khu vực tư nhân và định hướng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Những yếu tố này được dự báo sẽ giúp thị trường đón thêm dòng vốn mới từ các định chế tài chính lớn trong năm 2026. Về giải pháp cụ thể, các nhà đầu tư đề xuất bổ sung tiện ích giao dịch, trong đó đáng chú ý là cho phép giao dịch thông qua nhà môi giới toàn cầu mà không bắt buộc mở tài khoản trực tiếp tại công ty chứng khoán trong nước. Dự kiến đầu năm 2026 sẽ có thông tư ban hành và có hiệu lực ngay, tạo hành lang pháp lý để thu hút mạnh hơn vốn ngoại.

“Cơ quan quản lý cũng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường vốn, mở rộng kênh chào bán trái phiếu, hoàn thiện hệ thống thanh toán và cơ chế bảo lãnh thanh toán; đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt là cổ phiếu xanh, trái phiếu xanh. Từ năm 2026, thị trường carbon được kỳ vọng hình thành như một kênh đầu tư mới” - bà Lan cho hay.

Nhận định về xu hướng dòng vốn ngoại trên thị trường, ông Johan Nyvene, Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán HSC cho rằng, khi nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng bán ròng thời gian qua, thị trường chứng khoán đã có sự chuyển hóa rất ngoạn mục từ nhà đầu tư tổ chức nước ngoài sang nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển đột phá trong giai đoạn mới, đặc biệt từ năm 2026, ông Johan Nyvene cho biết cần tập trung vào 2 thay đổi then chốt.

Thứ nhất là tái cấu trúc nhà đầu tư theo hướng tăng vai trò của nhà đầu tư tổ chức trong nước, trong bối cảnh khối ngoại có xu hướng bán ròng và chỉ chiếm khoảng 10% thị trường. Cần phát triển đa dạng các sản phẩm ETF, quỹ hưu trí và quỹ đầu tư chỉ số, tạo kênh tham gia gián tiếp, bền vững cho nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Thứ hai là tiếp tục nâng cao thanh khoản và hiệu quả vận hành thị trường. Bên cạnh những cải thiện từ hệ thống giao dịch mới, cần triển khai thêm các cơ chế như giao dịch trong ngày, cho vay chứng khoán, giao dịch liên tục trong ngày và mở rộng các sản phẩm mới, qua đó tăng tính liên tục và hấp dẫn của thị trường, đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư toàn cầu.

Ông Vũ Chí Dũng, Trưởng ban Pháp chế – Đối ngoại (UBCKNN) chia sẻ thêm, thị trường chứng khoán giữ vai trò trung tâm trong định hướng xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, với chức năng then chốt là luân chuyển và thu hút dòng vốn toàn cầu. Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường Việt Nam được đánh giá kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế và tạo điều kiện đón dòng vốn quy mô lớn. Trung tâm Tài chính Quốc tế không chỉ thu hút vốn mà còn là điểm hội tụ của các tổ chức quản lý tài sản và dịch vụ tài chính quốc tế, cung cấp dịch vụ xuyên biên giới tại Việt Nam. Để hấp dẫn dòng vốn dài hạn, thị trường chứng khoán cần phát triển đầy đủ các công cụ đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ lưu ký, đầu tư theo chỉ số và các sản phẩm phái sinh phòng ngừa rủi ro.

NHUNG NGUYỄN