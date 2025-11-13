Cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp “thức giấc”

VN-Index chốt phiên ngày 13-11 trong sắc đỏ nhưng nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp tăng mạnh sau một thời gian dài “ngủ đông”.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 13-11 VN-Index đã chựng đà tăng sau 2 phiên phục hồi liền trước. Thanh khoản vẫn ở mức thấp vì tâm lý nhà đầu tư vẫn còn thận trọng.

Do dòng tiền dè dặt nên đổ vào một số ngành chọn lọc. Trong đó, nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp hút được dòng tiền nên bật tăng mạnh mẽ: IDC tăng 6,11%, SIP tăng 4,69%, SZC tăng 4,56%, PHR tăng 1,99%, KBC tăng 1,36%, GVR tăng 1,6%...

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu năng lượng như dầu khí, điện cũng tăng tích cực: PVD, GEE tăng trần, PVT tăng 5,11%, PVS tăng 3,9%, PVC tăng 4,53%, POW tăng 3,2%...

Trong khi đó, các nhóm cổ phiếu chính trên thị trường như nhóm tài chính và bất động sản nhà ở lại quay đầu giảm. Trong đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng nghiêng về sắc đỏ gây áp lực lên chỉ số chung: STB giảm 3,74%, TPB giảm 2,02%, EIB giảm 1,16%; HDB, MBB, OCB, VPB, CTG, ACB giảm gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 0,42 điểm (2,4%) còn 1.631,44 điểm với 138 mã giảm, 163 mã tăng và 63 mã đứng giá.

Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 1,5 điểm (0,57%) lên 266,29 điểm với 69 mã tăng, 64 mã giảm và 65 mã đứng giá. Thanh khoản giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 21.700 tỷ đồng, giảm khoảng 500 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản khoảng 23.900 tỷ đồng.

Khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 988 tỷ đồng. Tốp 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là nhóm tài chính, trong đó bán mạnh nhất là SBT gần 409 tỷ đồng, tiếp đến là VCI gần 224 tỷ đồng và VIX gần 130 tỷ đồng.

