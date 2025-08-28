Cổ phiếu chứng khoán bứt tốc, VN-Index phục hồi phiên thứ 3 liên tục

Dù thanh khoản giảm mạnh trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 nhưng các nhóm cổ phiếu chính trên thị trường vẫn tăng tích cực kéo VN-Index tiến dần lên đỉnh cũ.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 28-8 tăng phiên thứ 3 liên tục sau 2 phiên giảm mạnh từ đỉnh trước đó, với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu “hoa tiêu thị trường”. Nhiều cổ phiếu chứng khoán tăng mạnh góp phần lan tỏa tâm lý tích cực cho thị trường: DSE, ORS, APG tăng trần, SSI tăng 4,35%, VIX tăng 4,21%, VND tăng 3,57%, SHS tăng 3,41%, VCI tăng 3,47%, VDS tăng 3,57%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục có sự phân hóa nhưng sắc xanh chiếm ưu thế: SHB tăng 4,25%, VPB tăng 2,1%, EIB tăng 3,36%, LPB tăng 2,4%, TPB tăng 2,97%, TCB tăng 1,67%. Ngược lại, MBS giảm 1,4%, STB giảm 1,44%; MBB, VCB, ACB, VIB, BID giảm gần 1%.

Nhóm bất động sản và đầu tư công cũng nghiêng về sắc xanh: KBC tăng 2,54%, TCH tăng 3,77%, KBC tăng 2,54%, CII tăng 2,21%, FCN tăng 2,27%, VGC tăng 1,82%, VPI tăng 3,06%; DIG, NLG, DXG, VRE, VCG, HHC tăng gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 8,08 điểm (0,48%) lên 1.680,86 điểm với 177 mã tăng, 137 mã giảm và 58 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 0,25 điểm (0,25%) lên 276,63 điểm với 82 mã tăng, 76 mã giảm và 50 mã đứng giá. Thanh khoản giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 34.400 tỷ đồng, giảm 13.000 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 36.800 tỷ đồng, giảm 13.600 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại đã quay lại bán ròng phiên thứ 2 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng hơn 2.574 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu HPG tiếp tục bị bán ròng gần 592 tỷ đồng, tiếp đến là MSB gần 424 tỷ đồng và MBB gần 320 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN