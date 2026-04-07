Cổ phiếu chứng khoán hút dòng tiền đón đầu kết quả nâng hạng

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 7-4 đảo chiều tăng sau 3 phiên giảm liên tục trước đó.

Dòng tiền đã chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu chứng khoán trong khi chờ FTSE Russells công bố kết quả rà soát giữa kỳ, về nâng hạng thị trường vào rạng sáng ngày mai 8-4: VIX tăng trần, FTS tăng 5,78%, SHS tăng 4,24%, VCI tăng 3,42%, ORS tăng 3,07%, MBS tăng 2,56%, SSI tăng 2,04%, VND tăng 2,56%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu công nghiệp cũng giao dịch tích cực, nhiều cổ phiếu tăng mạnh: VSC tăng 4,46%, CTP tăng 4,18%, DPG tăng 3,45%, CII tăng 2,87%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng có sự phân hóa: LPB tăng 4,12%, SHB tăng 1,38%, VPB tăng 1,76%; BID, MSB, VIB, SSB tăng gần 1%. Ngược lại, TCB giảm 1,2%, HDB giảm 1,95%; ACB, MBB, TPB giảm gần 1%.

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng có sự phân hóa nhưng sắc xanh chiếm ưu thế: VIC tăng 1,27%, NVL tăng 1,37%, CEO tăng 2,5%, TCH tăng 2,22%, IDC tăng 1,84%, DXG, VRE, PDR tăng gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 2,55 điểm (1,15%) lên 1.677,54 điểm với 161 mã tăng, 140 mã giảm và 70 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 1,67 điểm (0,68%) lên 246,70 điểm với 75 mã tăng, 63 mã giảm và 50 mã đứng giá. Thanh khoản sụt giảm mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ gần 15.000 tỷ đồng. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chưa đến 16.000 tỷ đồng. Đây là phiên giao dịch có thanh khoản thấp nhất hơn 1 năm qua.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 3 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị gần 632 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất vẫn là TCB gần 179 tỷ đồng, HDB hơn 162 tỷ đồng và MBB gần 141 tỷ đồng.

