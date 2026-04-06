Nhóm cổ phiếu dầu khí tiếp tục giảm sâu

VN-Index giảm phiên thứ 3 liên tiếp, thanh khoản sụt mạnh, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước thời điểm FTSE Russell công bố kết quả rà soát giữa kỳ về việc nâng hạng thị trường.

Thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch đầu tuần (6-4) tiếp tục giảm, sắc đỏ chiếm áp đảo. Diễn biến này phần nào trái ngược với kỳ vọng tích cực của thị trường về khả năng Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi sau kỳ rà soát giữa kỳ của FTSE Russell, dự kiến công bố vào rạng sáng 8-4.

Nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn “lao dốc” dù đã kéo dài chuỗi giảm điểm mạnh trước đó: PVS giảm 6,44%, OIL giảm 5,3%, BSR giảm 4,75%, PVD giảm 3,72%, PLX giảm 3,23%...

Nhóm cổ phiếu tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán) cũng chìm trong sắc đỏ, nhiều cổ phiếu giảm trên 2%: BVH giảm 4,47%; SHB giảm 2,68%, TCB giảm 2,35%; HHS giảm sàn, SHS giảm 2,37%, MBS giảm 2,5%, TCX giảm 2,39%, FTS giảm 2,72%, VIX giảm 2,16%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng cùng xu hướng: DXG giảm 3,82%, TCH giảm 4,24%, CEO giảm 3,03%, DIG giảm 3,89%, HDC giảm 3,24%, VHM giảm 1,85%, VRE giảm 2,83%, PDR giảm 2,2%...

Nhóm cổ phiếu tiêu dùng, nguyên vật liệu, tiện ích cũng đồng loạt giảm.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 9,05 điểm (0,54%) còn 1.674,99 điểm với đến 238 mã giảm, 76 mã tăng và 55 mã đứng giá.

Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 3,65 điểm (1,47%) còn 245,03 điểm với 102 mã giảm, 50 mã tăng và 56 mã đứng giá.

Thanh khoản tiếp tục giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ hơn 17.800 tỷ đồng, giảm 2.900 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ gần 19.000 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 2 liên tục trên sàn HOSE hơn 171 tỷ đồng. Trong đó, 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất đều là nhóm cổ phiếu ngân hàng: TCB hơn 95 tỷ đồng, MBB hơn 94 tỷ đồng và HDB hơn 85 tỷ đồng.

Tin liên quan VN-Index chốt phiên cuối tuần chìm trong sắc đỏ

NHUNG NGUYỄN