Cổ phiếu bị bán trên diện rộng, VN-Index tiếp tục giảm

Dù VN-Index chốt phiên đã được thu hẹp đà giảm một nửa so với số điểm giảm cao nhất phiên, nhưng thị trường vẫn chìm trong sắc đỏ.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày cuối tuần (3-10) dù VN-Index chỉ còn giảm gần 7 điểm nhưng số cổ phiếu giảm chiếm áp đảo, gần gấp 3 lần cổ phiếu tăng. VN-Index không giảm sâu nhờ nhóm cổ phiếu trụ đỡ chỉ số, trong đó bộ 3 cổ phiếu Vingroup tăng mạnh (VIC tăng 3,2%, VHM tăng 1,4% và VRE tăng VRE tăng 3,1%) đã góp cho VN-Index gần 8 điểm.

Trong khi đó, tất cả các nhóm ngành: ngân hàng, chứng khoán bất động sản, đầu tư công, tiêu dùng đều giảm khá sâu vì áp lực bán diễn ra mạnh mẽ trên diện rộng. Trong đó, khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng gần 1.218 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Ngoài bộ 3 cổ phiếu nhà Vingroup, một số cổ phiếu khác trên thị trường còn giữ được sắc xanh tích cực là ANV tăng trần, LPB tăng 1,74%, CTD tăng 1,1%, FPT tăng 1,41%, VHC tăng 2,04%, FTS tăng 1,16%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 6,89 điểm (0,42%) còn 1.645,82 điểm với đến 229 mã giảm, 85 mã tăng và 59 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 3,8 điểm (1,41%) còn 265,75 điểm với 107 mã giảm, 46 mã tăng và 62 mã đứng giá. Thanh khoản tăng so với phiên trước vì lực bán mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 24.600 tỷ đồng, tăng 1.900 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại vẫn chưa dừng “xả hàng” trên sàn HOSE, tiếp tục bán ròng gần 1.218 tỷ đồng. TOP 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là MWG gần 261 tỷ đồng, STB gần 188 tỷ đồng và CTG gần 126 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN

