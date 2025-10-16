Rút ngắn thời gian đưa cổ phiếu lên sàn sau IPO còn 30 ngày

Đó là một trong những đột phá giúp quá trình đưa chứng khoán vào niêm yết, qua đó tăng tính hấp dẫn của các đợt IPO (phát hành lần đầu ra công chúng) đến các nhà đầu tư.

Sáng 16-10 tại TPHCM, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Dự án JICA tổ chức "Hội nghị phổ biến nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết thi hành". Hội nghị nhằm cập nhật, tuyên truyền và hướng dẫn thực thi các quy định mới về chứng khoán và thị trường chứng khoán tới cộng đồng doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp nắm vững quy định pháp luật, tuân thủ và áp dụng hiệu quả trong thực tiễn hoạt động.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch UBCKNN cho rằng, với cơ chế mới gắn chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với niêm yết, cùng loạt quy định siết chặt phát hành trái phiếu trong Luật số 56/2024/QH15 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP được kỳ vọng tạo bước ngoặt trong huy động vốn và thúc đẩy quá trình doanh nghiệp lên sàn nhanh hơn, minh bạch hơn.

Chia sẻ những điểm mới về chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Luật số 56/2024 và Nghị định 245/2025, bà Phạm Thị Hằng Nga, đại diện Ban Quản lý chào bán chứng khoán, UBCKNN, cho biết, điểm đột phá lớn nhất nằm ở thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu đồng thời với đăng ký IPO. Bà Phạm Thị Hằng Nga phân tích theo Luật Chứng khoán 2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu phải bao gồm báo cáo kết quả chào bán chứng khoán ra công chúng, Giấy chứng nhận đăng ký cổ phiếu do VSDC cấp. Do đó, tại thời điểm IPO, hồ sơ niêm yết của doanh nghiệp không thể đáp ứng, dẫn đến việc sau khi IPO hoàn tất, doanh nghiệp phải bổ sung các báo cáo tài chính mới nhất và sở giao dịch chứng khoán mới xem xét, kéo dài thời gian niêm yết.

Để rút ngắn đáng kể thời gian đưa cổ phiếu lên sàn sau IPO và đảm bảo tốt hơn quyền lợi của nhà đầu tư, Nghị định 245/2025 bổ sung quy định thủ tục niêm yết cổ phiếu đồng thời với chào bán lần đầu ra công chúng, sửa đổi thống nhất hồ sơ IPO và hồ sơ đăng ký niêm yết. Bên cạnh đó, thời gian đưa cổ phiếu vào giao dịch sau khi sở giao dịch chứng khoán chấp thuận đăng ký niêm yết cũng được rút ngắn từ 90 ngày xuống còn 30 ngày, nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trong việc chuyển nhượng chứng khoán trên thị trường có tổ chức.

Đối với chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, Luật số 56/2024 và Nghị định 245/2025 cũng đã sửa đổi, bỏ quy định tỷ lệ chào bán thành công phải đạt tối thiểu 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán đối với trường hợp chào bán cho cổ đông hiện hữu. Thay đổi này giúp giảm áp lực cho doanh nghiệp khi huy động vốn qua kênh này.

Liên quan đến làn sóng IPO trên thị trường hiện nay, trong sự kiện Roadshow “VPB cộng hưởng thịnh vượng - Vững bước dẫn đầu” được tổ chức tại TPHCM ngày 15-10, trước thềm thương vụ IPO VPBankS, ông Vũ Hữu Điền – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) cho biết, việc IPO và niêm yết đã được rút ngắn đáng kể theo Nghị định 245/2025 với thời gian phê duyệt niêm yết từ 90 ngày xuống 30 ngày. VPBankS là công ty chứng khoán đầu tiên sẽ thực hiện quy trình IPO và niêm yết mới, công ty nhanh chóng có giấy phép IPO và song song đã nộp hồ sơ niêm yết. “Với quy định mới, dự kiến sau IPO, VPBankS có thể niêm yết trên sàn HOSE trong tháng 12- 2025”, ông Vũ Hữu Điền cho hay.

Với thương vụ IPO kỷ lục của ngành chứng khoán Việt Nam, VPBankS đang thực hiện chào bán 375 triệu cổ phiếu IPO với giá chào bán 33.900 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 12.712 tỷ đồng. Với mức giá này, VPBankS được định giá khoảng 63.600 tỷ đồng (tương đương gần 2,4 tỷ USD).

Theo ông Vũ Hữu Điền, thương vụ IPO của VPBankS đã thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ từ giới đầu tư. Trong ngày đầu tiên mở bán, đã có rất nhiều tổ chức đăng ký mua với tổng số tiền là 6.000 tỷ đồng. Trong đó có hai nhà đầu tư nổi bật là Dragon Capital và Công ty Chứng khoán VIX.

“Sau các chuyến roadshow ở nước ngoài, nhiều nhà đầu tư tổ chức, bao gồm cả trong và ngoài nước đã liên tục đăng ký mua thêm với khối lượng ngày càng tăng. Hiện cổ phiếu IPO được phân phối bởi VPBS cùng 3 đại lý là Vietcap, SSI và SHS, cùng 12 đơn vị hỗ trợ kinh doanh. Kết quả phân phối qua các kênh này đều tăng trưởng rõ rệt”, ông Vũ Hữu Điền cho hay.

Phát biểu tại roadshow IPO, ông Nguyễn Đức Vinh, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng VPBank cho biết, việc IPO VPBankS là quyết định chiến lược dài hạn của VPBank, hệ sinh thái VPBank và các cổ đông lớn nhằm phát triển mô hình Tập đoàn tài chính. Mục tiêu của IPO là tăng vốn cho toàn bộ tập đoàn chứ không chỉ riêng VPBankS, với kỳ vọng thu hút gần 500 triệu USD vốn mới khi thành công, củng cố nền tảng để tiếp tục tăng trưởng và đạt mục tiêu dẫn đầu.

NHUNG NGUYỄN