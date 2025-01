Có thể tra cứu các website lừa đảo trên VNeID

Hướng dẫn này do Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) xây dựng, cập nhật trên mục tin tức của ứng dụng VNeID, giúp người dân có thể thực hiện tra cứu thông tin các tên miền độc hại, lừa đảo, bảo vệ an ninh an toàn thông tin trên không gian mạng.

Để thực hiện tra cứu thông tin các tên miền độc hại, lừa đảo, người dùng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://tinnhiemmang.vn/website-lua-dao.

Bước 2: Tại mục tìm kiếm, người dùng nhập tên miền cần kiểm tra và nhấn nút “Tìm kiếm”.

Bước 3: Hệ thống hiển thị danh sách các tên miền độc hại, lừa đảo. Người dùng thực hiện kiểm tra và phòng tránh các tên miền tương ứng.

Để phòng chống lừa đảo trực tuyến hiệu quả, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức và kiến thức về an ninh mạng bằng cách cập nhật các kiến thức, tìm hiểu các thông tin liên quan (hình thức lừa đảo, dấu hiệu cảnh báo, phân biệt nội dung thông tin).

GIA KHÁNH