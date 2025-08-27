Con của công nhân học mầm non ở TPHCM được hỗ trợ 240.000 đồng/tháng

UBND TPHCM đề xuất tăng trợ cấp cho trẻ mầm non là con của công nhân từ 160.000 lên 240.000 đồng/tháng, nâng mức hỗ trợ cho giáo viên ngoài công lập lên 1 triệu đồng/tháng, đồng thời mở rộng phạm vi áp dụng ra cả các khu dân cư đông lao động.

UBND TPHCM vừa có tờ trình đề xuất chính sách phát triển giáo dục mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp, nơi tập trung đông lao động.

Trẻ em mầm non là con công nhân tại các khu công nghiệp, nơi tập trung đông lao động được tăng trợ cấp

92.000 trẻ mầm non là con của công nhân ở TPHCM được tăng trợ cấp học phí

Theo UBND TPHCM, thực tế, sau khi sáp nhập 3 đơn vị hành chính (TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu), TPHCM trở thành đô thị đặc biệt, có quy mô dân số cao, trong đó một tỷ lệ lớn là công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tuy nhiên, do mỗi địa phương trước đây có nghị quyết riêng, nên mức hỗ trợ cho trẻ, giáo viên và cơ sở giáo dục mầm non còn chênh lệch, thiếu đồng bộ.

Ngoài ra, nhiều chính sách chưa phát huy hiệu quả do điều kiện ràng buộc cao. Chẳng hạn, quy định cơ sở phải có ít nhất 30% trẻ là con của công nhân mới được hưởng hỗ trợ dẫn đến nhiều nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập không đủ điều kiện, trong khi trên thực tế vẫn đang phục vụ chủ yếu con của công nhân. Bên cạnh đó, mức hỗ trợ cho trẻ (160.000 đồng/tháng) và giáo viên (800.000 đồng/tháng) mới chỉ ở mức tối thiểu, chưa tương xứng với chi phí nuôi dạy trẻ và áp lực nghề nghiệp của giáo viên mầm non.

Thống kê đến nay, toàn TPHCM có hơn 1.000 cơ sở giáo dục mầm non độc lập, 92.000 trẻ em là con công nhân và khoảng 6.000 giáo viên mầm non ngoài công lập. Nếu không có chính sách kịp thời, quyền lợi của các đối tượng này sẽ bị ảnh hưởng sau khi sáp nhập.

Do đó, UBND TPHCM đề xuất: Đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục tại khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động, các cơ sở sẽ được hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ nuôi dạy trẻ, nhằm bảo đảm điều kiện chăm sóc an toàn, giảm tải cho hệ thống công lập. Đồng thời hỗ trợ 35 triệu đồng/cơ sở (dưới 30 trẻ); hỗ trợ 55 triệu đồng/cơ sở (dưới 50 trẻ); hỗ trợ 70 triệu đồng/cơ sở (từ 50-70 trẻ).

Đối với trẻ em học mầm non là con của công nhân, người lao động tại khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động đã được ký hợp đồng lao động, mỗi trẻ được hưởng trợ cấp hàng tháng trong năm học (tối đa 9 tháng), mức hỗ trợ 240.000 đồng/trẻ/tháng thay vì chỉ áp dụng mức tối thiểu 160.000 đồng/tháng như trước. Chính sách này nhằm chia sẻ khó khăn kinh tế với công nhân, khuyến khích họ gửi con đến trường, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Đối với giáo viên mầm non ngoài công lập làm việc tại các cơ sở trên, được hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng với điều kiện có trình độ đào tạo chức danh giáo viên mầm non theo quy định; có hợp đồng lao động với cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục và trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo. Thời gian hưởng hỗ trợ tính theo số tháng dạy thực tế trong năm học.

Chính sách mới này mở rộng phạm vi áp dụng ra cả “nơi có nhiều lao động” theo định nghĩa tại Nghị định 145 thay vì chỉ bó hẹp ở địa bàn có khu công nghiệp. Như vậy, chính sách sẽ bao phủ các xã, phường, thị trấn có từ 3.000 lao động trở lên sinh sống có đăng ký thường trú hoặc tạm trú, giúp nhiều trẻ em con của công nhân được thụ hưởng hơn.

Hơn 8.000 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số được hỗ trợ học phí

Liên quan hỗ trợ học phí, UBND TPHCM cũng có tờ trình về chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Theo thống kê, TPHCM sau sáp nhập có hơn 509.000 người dân tộc thiểu số với 53 thành phần dân tộc; trong đó, có hơn 8.000 học sinh, sinh viên từ trung cấp đến đại học và khoảng 200 học viên cao học, nghiên cứu sinh. Đặc biệt, nhiều em thuộc các dân tộc Chăm, Khmer, Chơro có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, dễ bị ảnh hưởng bởi chi phí học tập ngày càng tăng.

Vì vậy, UBND TPHCM đề xuất chính sách hỗ trợ như sau: Đối tượng được thụ hưởng là học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh mức hỗ trợ được xác định bằng 60% mức lương cơ sở cho mỗi người trong một tháng và được hưởng tối đa 10 tháng trong một năm học. Thời gian hỗ trợ (tức số năm học được nhận) sẽ tuân thủ đúng quy định của Bộ GD-ĐT đối với từng chương trình đào tạo.

Như vậy, với mức lương cơ sở hiện nay là 2.340.000 đồng, mỗi học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh sẽ được hỗ trợ khoảng 1.404.000 đồng/tháng. Trong trường hợp mức lương cơ sở tăng trên 40% so với hiện tại, UBND TPHCM sẽ tiến hành đánh giá tác động và trình HĐND TPHCM xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ cho phù hợp với tình hình thực tế.

Chính sách hỗ trợ này áp dụng cho học sinh, sinh viên là người dân tộc Chăm, Chơro, Khmer thường trú tại TPHCM và đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong cả nước. Ngoài ra, học sinh, sinh viên thuộc các dân tộc thiểu số khác, nếu thuộc diện vừa thoát hộ cận nghèo trong vòng 36 tháng và có hộ khẩu thường trú tại thành phố, cũng được xem xét hỗ trợ.

Đối với bậc sau đại học, chính sách áp dụng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh là người Chăm, Khmer thường trú tại TPHCM, đang theo học tại các viện, học viện, trường đại học trong cả nước có chức năng đào tạo sau đại học. Trường hợp là các dân tộc thiểu số khác, đối tượng thụ hưởng phải thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo theo chuẩn của thành phố mới được hỗ trợ.

Tuy nhiên, chính sách này không áp dụng cho những học sinh, sinh viên đang học theo diện cử tuyển, trường dự bị đại học, hệ vừa học vừa làm, đại học văn bằng hai, hoặc đã được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập theo các quyết định, nghị định hiện hành của Chính phủ.

CẨM NƯƠNG - THU HƯỜNG