Khoảng 5,5 triệu USD hỗ trợ người dân vùng bão lũ từ viện trợ quốc tế

Theo lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, sơ bộ đến thời điểm này, các tổ chức quốc tế đã thông báo hỗ trợ khoảng 5,5 triệu USD cho người dân vùng bão lũ ở Việt Nam.

Ngày 14-10, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã chuyển số hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Chính phủ Nhật Bản cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại tỉnh Bắc Ninh.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận lô hàng viện trợ từ Nhật Bản cho tỉnh Bắc Ninh

Chiều 14-10, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai thông tin, tại cuộc họp của Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai, các tổ chức quốc tế đã công bố các gói hỗ trợ cho Việt Nam để ứng phó thiên tai gồm: Đại sứ quán Australia sẽ hỗ trợ 3 triệu Dollar Australia, Đại sứ quán Hàn Quốc hỗ trợ 1 triệu USD, Liên minh châu Âu hỗ trợ 0,5 triệu Euro…

Đại sứ quán Australia ngày 14-10 cũng thông tin về nội dung này. Theo đó, Chính phủ Australia cung cấp 3 triệu Dollar Australia (tương đương hơn 51 tỷ đồng) hỗ trợ nhân đạo cho Việt Nam khắc phục thiệt hại do bão Bualoi và Matmo.

Hỗ trợ của Australia sẽ bao gồm các nhu yếu phẩm cứu trợ khẩn cấp như: bộ đồ bếp, bộ đồ vệ sinh, bộ dụng cụ che mưa... Chuyến bay cứu trợ dự kiến sẽ tới Việt Nam vào tối nay.

Trao đổi nhanh với báo chí chiều tối 14-10, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, cho biết, tổng hợp sơ bộ đến thời điểm này, các tổ chức quốc tế đã thông báo hỗ trợ Việt Nam khoảng 5,5 triệu USD.

* Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tính đến 17 giờ ngày 14-10, mực nước trên các sông ở miền Bắc đã giảm đáng kể. Chiều nay, chỉ còn 2.580 căn nhà bị ngập, giảm 628 căn so với buổi sáng, trong đó Bắc Ninh có 1.502 căn, Hà Nội 1.078 căn. Hầu hết khu vực bị ảnh hưởng đã được cấp nước sinh hoạt.

Đồng thời trong tổng số 552.682 khách hàng bị ảnh hưởng (mất điện) tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng và Lạng Sơn, đến chiều 14-10, đã khôi phục điện cho 538.790 khách hàng, còn 13.892 khách hàng chưa có điện.

PHÚC HẬU