Đồng Tháp: Bờ sông Tiền tiếp tục sạt lở, ảnh hưởng 11 hộ dân

Ngày 14-10, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương khắc phục vụ sạt lở bờ sông Tiền làm ít nhất 11 hộ dân ở xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp bị ảnh hưởng.

Hiện trường vụ sạt lở

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Long (tỉnh Đồng Tháp), vụ sạt lở bờ sông Tiền xảy ra vào khuya 13-10, với chiều dài khoảng 30m, ăn sâu vào đất liền 20m, làm sụp nhiều diện tích cây trồng.

Theo thống kê ban đầu, khu vực sạt lở có 11 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó hộ gần nhất chỉ cách mép sạt lở khoảng 5m. UBND xã Tân Long đã huy động lực lượng công an, dân quân và Ban nhân dân ấp tham gia hỗ trợ, đảm bảo phương châm “bốn tại chỗ”, đồng thời theo dõi chặt diễn biến sạt lở để kịp thời ứng phó.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương phối hợp các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp thống kê thiệt hại, tuyên truyền, vận động người dân di dời tài sản, nhà cửa đến nơi an toàn.

Theo Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có hơn 70 vị trí sạt lở với tổng chiều dài hơn 7km, kinh phí khắc phục ước khoảng 505 tỷ đồng.

Tình hình sạt lở dọc sông Tiền diễn biến phức tạp trong những ngày qua. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang đã công bố tình huống khẩn cấp sạt lở tại khu vực kè chống xói lở bờ thuộc xã Thường Phước và đường Nguyễn Hương (phường Cao Lãnh) nhằm khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.

