Xã hội

Bờ sông sạt lở để lộ quả bom dài 1,5m, cân nặng 200kg

Người dân phát hiện một quả bom có chiều dài khoảng 1,5m, cân nặng khoảng 200kg vùi lấp dưới lớp đất bên bờ sông Ngàn Sâu (ở xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh). Hiện, các lực lượng chức năng đang xây dựng kế hoạch và phương án tổ chức xử lý, hủy nổ.

Sáng 14-10, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Vũ Quang cho biết, Ban Công binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh) đang chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Vũ Quang phối hợp với lực lượng chức năng xã Hà Linh xây dựng kế hoạch và lên các phương án tổ chức xử lý, hủy nổ một quả bom vừa phát hiện bên bờ sông.

z7114295017357_9948d95959c69cce611ff546abc3dfd9.jpg
Lực lượng chức năng đã căng dây, lập biển cảnh báo khu vực phát hiện quả bom

Theo thông tin ban đầu, trước đó, sáng 13-10, một số người dân trú tại xã Hà Linh đang chèo thuyền trên dòng sông Ngàn Sâu, khi đến đoạn qua thôn 9, thì bất ngờ phát hiện tại khu vực bờ sông sạt lở đất để lộ ra một vật thể lạ nghi là quả bom.

Sự việc sau đó được người dân nhanh chóng trình báo lên chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.

z7114294998797_e2b18a819b97081a4519f285cfc87ae8.jpg
Dãy số 2518425 trên quả bom

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường, đồng thời căng dây, lắp đặt các biển cảnh báo, trực gác khu vực xung quanh để đảm bảo an toàn; đồng thời báo cáo sự việc lên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh đề xuất các phương án xử lý tiếp theo.

Bước đầu, qua kiểm tra cho thấy, đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh, có chiều dài khoảng 1,5m, đường kính khoảng 30cm, cân nặng khoảng 200kg; trên quả bom còn có dãy số hiệu 2518425.

z7114275316561_2951ce1006e7dfba7e594ce8245319a8.jpg
Khu vực bờ sông Ngàn Sâu sạt lở để lộ ra quả bom
DƯƠNG QUANG

