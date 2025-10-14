Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả nước

Trưa 14-10, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai thông tin: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công điện yêu cầu Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy của hồ thủy điện Hòa Bình vào lúc 15 giờ hôm nay, 14-10.

Thủy điện Hòa Bình xả nước phòng đón lũ. Ảnh minh họa

Việc xả lũ thực hiện theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng ban hành tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17-6-2019 và Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14-5-2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với công điện, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực hạ du sông Hồng, gồm Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình, khẩn trương thông báo cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động trên sông và ven sông như nuôi trồng thủy sản, bến đò, phương tiện thủy, khai thác và tập kết vật liệu xây dựng biết thông tin xả lũ để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn người và tài sản.

PHÚC HẬU