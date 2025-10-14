Khắc phục tính "cứng nhắc" của quy hoạch

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương trình bày về dự thảo Luật Quy hoạch (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 50, sáng 14-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự thảo Luật Quy hoạch (sửa đổi).

Tờ trình của Chính phủ về vấn đề này nêu rõ, sau một thời gian thực hiện, Luật Quy hoạch và các luật chuyên ngành có quy định liên quan đến quy hoạch cho thấy còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc.

Chẳng hạn, Luật Quy hoạch không quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và điều chỉnh các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành nên chưa có cơ sở pháp lý để xác định mối quan hệ, cơ chế xử lý mâu thuẫn giữa các quy hoạch. Một số quy hoạch có nội dung trùng lặp hoặc có thể thay thế quản lý bằng chiến lược, đề án, quy chuẩn, điều kiện đầu tư, kinh doanh; một số quy hoạch không thể triển khai thực hiện do liên quan đến điều ước quốc tế.

Bên cạnh đó, nội dung quy hoạch quá chi tiết dẫn đến thiếu linh hoạt trong quá trình triển khai; còn có cách hiểu khác nhau về mức độ chi tiết của các loại quy hoạch. Hơn nữa, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp sau khi hoàn thành có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ các quy hoạch của hệ thống quy hoạch…

Quang cảnh phiên họp

Theo Chính phủ, dự thảo Luật Quy hoạch (sửa đổi) lần này đã bổ sung những nội dung mang tính nguyên tắc chung đối với quy hoạch chi tiết ngành như: yêu cầu, nguyên tắc chung cho hoạt động quy hoạch; mối quan hệ với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; hồ sơ quy hoạch; việc công bố quy hoạch; lưu trữ và chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu quy hoạch. Các luật chuyên ngành sẽ quy định chi tiết, cụ thể về lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, điều chỉnh và nội dung quy hoạch chi tiết ngành, quy hoạch đô thị và nông thôn.

Cùng với đó, quy định về hệ thống quy hoạch cũng có sự chỉnh lý quan trọng. Theo đó, nội dung quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh được quy định theo hướng chỉ mang tính định hướng, chiến lược; bỏ quy định về danh mục dự án trong quy hoạch để bảo đảm linh hoạt trong tổ chức thực hiện; sửa đổi một số nội dung của quy hoạch tỉnh để phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Chính phủ quy định chi tiết nội dung quy hoạch.

Đại biểu dự họp

Các ý kiến tại phiên họp ghi nhận nỗ lực của Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan hữu quan trong việc khẩn trương chuẩn bị đầy đủ hồ sơ dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi).

Để bảo đảm chất lượng dự án trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo cần bảo đảm tính thống nhất giữa Luật Quy hoạch (sửa đổi) với các dự án luật được trình cùng kỳ họp như Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Đất đai, Luật Xây dựng; xác định rõ luật nào mang tính nguyên tắc để các luật khác điều chỉnh theo, tránh mâu thuẫn, chồng chéo trong thực tiễn.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, cần phân biệt rành mạch giữa quy hoạch có tính định hướng chiến lược, dài hạn phục vụ hoạch định chính sách và quy hoạch mang tính công cụ quản lý hành chính cụ thể để triển khai dự án đầu tư; chỉ yêu cầu bản vẽ, sơ đồ khi thật sự cần thiết, bảo đảm tính khả thi. Đồng thời, cần giải trình rõ tính hợp lý, giá trị tăng thêm của việc đưa các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành vào hệ thống quy hoạch quốc gia, tránh hình thức, chồng chéo.

ANH PHƯƠNG