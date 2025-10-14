Miền Bắc có mưa diện rộng, có nơi mưa to

Từ sáng 14-10, khu vực Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo cảnh báo của Cục Khí tượng - Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sáng đến trưa nay 14-10, mưa ở Hà Nội còn tiếp diễn với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 20-40mm, có nơi cao hơn, nhiều tuyến phố nội đô Hà Nội có thể ngập nhẹ, thời gian ngập kéo dài 20-30 phút, có điểm lâu hơn. Các khu vực có nguy cơ ngập như Thanh Xuân, Hoàng Mai, Cầu Giấy…

Ảnh radar thời tiết với vùng mưa đậm đặc đang tiến ở ven biển vào sâu đất liền Bắc bộ sáng 14-10. Ảnh: CỤC KTTV

Theo dữ liệu từ hệ thống đo mưa tự động đến 10 giờ ngày 14-10, nhiều khu vực ở phía Bắc đã có lượng mưa cao. Cụ thể, Hưng Yên đạt 199,8mm, Hải Phòng 141,4mm, Quảng Ninh 132,2mm.

Tại các địa phương khác, các trạm khí tượng cũng đo được lượng mưa to: Ninh Bình 77,6mm, Phú Thọ 57,4mm, Thanh Hóa 57,4mm.

Nhìn chung, mưa bao phủ gần khắp miền Bắc (trừ các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La chỉ mưa nhỏ dưới 10mm). Trong đó, lượng mưa lớn tập trung chủ yếu tại khu vực đồng bằng và ven biển Bắc bộ, trong đó Hưng Yên và Hải Phòng là hai điểm có lượng mưa rất to.

Theo ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội, đến ngày 13-10, Hà Nội còn 1.372 hộ với 4.555 người bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tại các xã Trung Giã, Đa Phúc, Nội Bài, Kim Anh, Tiến Thắng, Phúc Thịnh. Còn 73 hộ (394 người) đang sơ tán tại các xã Tiến Thắng, Suối Hai, Yên Bài. Lũy kế đến ngày 13-10, Hà Nội có có 3.133,3ha lúa và 2.396ha rau màu bị ảnh hưởng.

Xã Tiên Lục (tỉnh Bắc Ninh) vẫn còn hàng trăm hộ dân bị ngập. Ảnh: BÁO LAO ĐỘNG

Trong 1 diễn biến liên quan, báo cáo cập nhật đến sáng 14-10 từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, hiện ở các vùng lũ phía Bắc còn 3.188 ngôi nhà bị ngập, giảm hơn 9.000 nhà so với sáng hôm trước. Trong đó, Bắc Ninh còn 1.587 nhà, Hà Nội 1.503 nhà.

Về điện lực, 550.805 khách hàng bị mất điện tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn và Hải Dương. Đến sáng 14-10, đã khôi phục cho 525.311 khách hàng, còn lại 25.494 hộ chưa có điện.

PHÚC HẬU