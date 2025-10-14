Đối tác của Vietnam Airlines gặp sự cố bảo mật dữ liệu liên quan đến khách hàng

Vietnam Airlines vừa có thông báo về sự cố bảo mật dữ liệu liên quan đến nền tảng chăm sóc khách hàng trực tuyến do một tập đoàn công nghệ toàn cầu vận hành.

Theo thông tin từ đối tác, Vietnam Airlines là một trong nhiều doanh nghiệp trên thế giới đang sử dụng dịch vụ của đơn vị này bị ảnh hưởng. Một phần dữ liệu khách hàng được xử lý trên nền tảng này có thể đã bị truy cập trái phép.

Ngay sau khi nhận được cảnh báo, Vietnam Airlines đã nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng, chuyên gia an ninh mạng và đối tác công nghệ để điều tra sự cố, đánh giá phạm vi ảnh hưởng và tăng cường các biện pháp bảo vệ dữ liệu.

Đến thời điểm hiện tại, Vietnam Airlines khẳng định các dữ liệu nhạy cảm như thẻ tín dụng, thông tin thanh toán, mật khẩu, hành trình, hộ chiếu và số dư tài khoản Lotusmiles của khách hàng vẫn được bảo mật an toàn. Các hệ thống công nghệ thông tin nội bộ của hãng không bị ảnh hưởng.

Các khách hàng liên quan sẽ được Vietnam Airlines thông báo và hướng dẫn các biện pháp hỗ trợ cần thiết qua thư điện tử. Hãng khuyến nghị khách hàng cảnh giác với các hình thức giả mạo, thư điện tử hoặc cuộc gọi đáng ngờ mạo danh Vietnam Airlines, không chia sẻ thông tin cá nhân hay mã OTP, không đăng nhập vào các hệ thống chưa được xác thực. Để bảo vệ thông tin cá nhân, Vietnam Airlines khuyến nghị khách hàng nên đổi các mật khẩu tài khoản Lotusmiles và email liên kết.

BÍCH QUYÊN