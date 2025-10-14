Tổng Bí thư Tô Lâm: Cùng nhau chung sức để mỗi làng quê thực sự là "miền đáng sống"

Những nông dân được tôn vinh xuất sắc, các nhà khoa học của nhà nông phải là những ngọn đuốc lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng làm giàu chính đáng cho cộng đồng, giúp đỡ các hộ nông dân khác cùng vươn lên.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 – 14-10-2025), chiều 14-10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt 95 đại biểu nông dân Việt Nam xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông năm 2025.

Cùng dự có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Trần Đức Thắng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Báo cáo tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Nông dân Việt Nam không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa công tác hội và phong trào nông dân ngày càng thực chất, chuyển từ phong trào hình thức sang hiệu quả cụ thể gắn với lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Hội đã tích cực đổi mới phương thức tập hợp, đoàn kết nông dân thông qua phát triển mô hình chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, các mô hình Câu lạc bộ của nông dân (Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, Câu lạc bộ nông dân với pháp luật, Câu lạc bộ nông dân tham gia bảo vệ môi trường).

Phong trào "Cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp" được phát động từ đầu năm 2024 đã tạo hiệu ứng xã hội và đem lại hiệu quả rõ rệt. Qua 1 năm thực hiện, các cấp hội đã thành lập mới 679 hợp tác xã, 3.772 tổ hợp tác trong nông nghiệp, thu hút trên 745.000 hộ hội viên nông dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã.

Chương trình "Tự hào nông dân Việt Nam" năm 2025 diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Chương trình đã tôn vinh 95 đại biểu nông dân Việt Nam xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông có nhiều sáng tạo trong lao động sản xuất. Trong đó có 63 nông dân xuất sắc đến từ 34 tỉnh, thành phố (đại biểu cao tuổi nhất là 77 tuổi, đại biểu trẻ tuổi nhất là 25 tuổi) và 32 nhà khoa học của nhà nông (nhà khoa học của nhà nông trẻ tuổi nhất là 35 tuổi, nhà khoa học lớn tuổi nhất là 87 tuổi).

Trao đổi tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong suốt hành trình lịch sử của dân tộc, nông dân luôn là lực lượng chiến lược: làm ra lương thực; sáng tạo, bảo tồn và phát triển văn hóa; là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân.

Nghị quyết số 19-NQ/TW (ngày 16-6-2022) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định: "Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế". Trong những năm qua, dù tình hình có khó khăn đến đâu, nông nghiệp vẫn luôn đạt kết quả tích cực, là điểm tựa vững chắc cho những bước phát triển đột phá của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với sứ mệnh lịch sử hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm của dân tộc. Mục tiêu tăng trưởng liên tục 2 con số đặt ra rất nhiều thách thức. Để đạt được các mục tiêu chiến lược, không chỉ đòi hỏi những nỗ lực phi thường, những cố gắng vượt bậc, mà còn không cho phép chậm trễ, lơi lỏng, thiếu chính xác, thiếu đồng bộ, thiếu nhịp nhàng trên từng bước đi. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Chính trị đang chỉ đạo sơ kết đánh giá thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW để có các quyết sách tiếp tục phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong thời gian tới.

Để nông nghiệp bứt phá, nông thôn giàu đẹp, nông dân hạnh phúc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng cần phải đặt người nông dân ở vị trí trung tâm. Mỗi người nông dân là người lính tiên phong trên mặt trận an ninh lương thực; là doanh nhân của đồng đất; là "kỹ sư sinh thái" bảo vệ đất, nước, rừng, biển; là chủ thể văn hóa giữ nếp nhà, hương ước, lễ hội, nghề truyền thống, nuôi dưỡng bản sắc văn hóa Việt trong dòng chảy hội nhập.

Tổng Bí thư mong muốn, xây dựng nông thôn văn minh, an ninh, nghĩa tình; hãy cùng nhau chung sức để mỗi làng quê thực sự là "miền đáng sống": có việc làm bền vững, có văn hóa, có môi trường trong sạch và an ninh, an toàn.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, phải đưa KH-CN vào đúng trung tâm của sản xuất. Nhà khoa học hãy xuống đồng ruộng, vào trang trại, vào nhà máy chế biến. Doanh nghiệp, hợp tác xã đồng hành cùng nông dân để chuẩn hóa quy trình, chuẩn hóa chất lượng, nâng cao truy xuất nguồn gốc - an toàn thực phẩm, đáp ứng các chuẩn mực thị trường khó tính; không ngừng đổi mới sáng tạo để phát triển nông nghiệp. Đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường nông sản Việt. Kinh tế sinh học, kinh tế tuần hoàn nông nghiệp phải trở thành hướng đi chủ đạo của nông thôn mới nâng cao.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, những nông dân được tôn vinh xuất sắc, các nhà khoa học của nhà nông phải là những ngọn đuốc lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng làm giàu chính đáng cho cộng đồng, giúp đỡ các hộ nông dân khác cùng vươn lên; hãy là hạt nhân để xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng KH-CN tiên tiến trong sản xuất.

TRẦN BÌNH