Phát hiện đường dây sản xuất nước Lavie giả ở Hà Nội

Quá trình kiểm tra, cơ quan công an phát hiện Lê Văn Viết (sinh năm 1988, trú tại phường Long Biên, TP Hà Nội) và các đối tượng đang bơm nước máy vào các bình Lavie.

Chiều 14-10, Công an TP Hà Nội thông tin, ngày 2-10, quá trình kiểm tra xưởng sản xuất nước của đối tượng Lê Văn Viết, cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang dùng vòi bơm nước máy vào các bình Lavie (đã được chuẩn bị từ trước), thu giữ hơn 500 bình nước Lavie giả các loại 19lít và 18,5lít.

Tại nhà xưởng sản xuất, Lê Văn Viết cho lắp đặt hệ thống sản xuất, máy khò, máy dập ngày tháng, màng co nilon, tem nhãn nước Lavie, các loại hóa chất tẩy rửa... để phục vụ cho việc sản xuất nước giả.

Lê Văn Viết tại cơ quan điều tra

Vỏ bình Lavie được các đối tượng thu gom trôi nổi trên địa bàn, sau đó vận chuyển, tập kết về xưởng sản xuất. Tại đây, Lê Văn Viết chỉ đạo Phạm Tiến Hùng, Lê Thị Châm và Lý Quốc Khánh tiến hành sục, rửa, làm sạch để khô ráo rồi bơm trực tiếp nước máy vào bình.

Sau khi sản xuất xong các bình nước Lavie giả, Lê Văn Viết sẽ sử dụng các xe ô tô tải (loại nhỏ 1 tấn đến 1,25 tấn), biển số thường xuyên thay đổi để vận chuyển nước Lavie giả đến 3 kho hàng trên địa bàn Hà Nội. Sau đó, trà trộn các bình nước Lavie giả cùng với những bình nước Lavie chính hãng và vận chuyển đi bán cho người dân, các công ty, cơ quan...

Hiện trường làm nước Lavie giả

Theo cơ quan điều tra, trung bình mỗi ngày, Lê Văn Viết và đồng bọn sản xuất và bán ra thị trường được 100 bình nước Lavie, giá mỗi bình nước sản xuất ra khoảng 10.000 đồng và đối tượng Viết bán ra với giá gần 70.000 đồng/bình. Từ tháng 3 đến ngày 1-10, Viết bán khoảng 20.000 bình nước Lavie giả cho người dân sử dụng trên địa bàn TP Hà Nội.

Ngày 13-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm". Công an TP Hà Nội đang tiến hành truy vết những cơ sở đã tiêu thụ nước Lavie giả của đối tượng Lê Văn Viết trong thời gian qua để thu hồi.

ĐỖ TRUNG