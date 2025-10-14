Phát hiện nhiều vi phạm trong công tác quản lý, thi hành án phạt tù

Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vượt chỉ tiêu của Quốc hội giao, trong đó, tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 96%.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp

Ngày 14-10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp họp phiên toàn thể, thẩm tra các báo cáo công tác của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao năm 2025 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Thẩm tra báo cáo công tác của Viện trưởng VKSND tối cao năm 2025 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, các thành viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đánh giá, các báo cáo đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc; cơ bản phản ánh đầy đủ tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của VKSND các cấp trong năm 2025 và nhiệm kỳ vừa qua.

Tuy nhiên, phần đánh giá về nguyên nhân chủ quan trong các báo cáo chưa thật sự sâu sắc; những khó khăn, vướng mắc sau sắp xếp tổ chức bộ máy của VKSND 2 cấp ở địa phương cơ bản chưa được đề cập trong báo cáo. Một số chỉ tiêu trong báo cáo công tác năm 2025 chưa được so sánh với năm trước.

Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp dự họp

Đối với báo cáo công tác của Viện trưởng VKSND tối cao năm 2025, cơ quan thẩm tra ghi nhận, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử của VKSND các cấp tiếp tục được chú trọng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, truy tố đúng tội danh vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Công tác giải quyết án tham nhũng, kinh tế tiếp tục đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm, kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm được Tòa án chấp nhận vượt chỉ tiêu của Quốc hội.

Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm của Cơ quan điều tra VKSND tối cao vượt chỉ tiêu của Quốc hội giao, trong đó, tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 96%. Công tác kiểm sát thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đạt được nhiều kết quả tích cực. Đã phát hiện nhiều vi phạm trong công tác quản lý, thi hành án phạt tù. Tuy nhiên, số tố giác, tin báo phải tạm đình chỉ giải quyết chiếm tới 62,6% tổng số tin đã thụ lý trong năm, tăng nhiều so với năm 2024 (tăng 32,6%)… Tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao đạt tỷ lệ 85,4%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Thẩm tra báo cáo của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao về công tác của các tòa án năm 2025 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, cơ quan thẩm tra nhận định, trong năm 2025 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp; các tranh chấp dân sự tăng so với năm trước và nhiệm kỳ trước. Các tòa án đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác; triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Tòa án nhân dân. Các tòa án cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao; đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao năm 2025 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Đối với báo cáo công tác cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, trong nhiệm kỳ, các tòa án đã thụ lý và giải quyết đạt 97,64% số vụ việc thụ lý, tăng mạnh so với nhiệm kỳ trước, chất lượng xét xử cơ bản bảo đảm; tỷ lệ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan là 0,75%, đáp ứng yêu cầu của Quốc hội.

Đặc biệt, trong xét xử, giải quyết các vụ án hành chính, Tòa án Nhân dân tối cao đã chỉ đạo các tòa án tập trung giải quyết, đạt 94,98% số vụ. Đến nay, không còn vụ án quá thời hạn giải quyết do nguyên nhân chủ quan.

ANH PHƯƠNG