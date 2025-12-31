Công bố 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025

Văn hóa - Giải trí

Ngày 31-12, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Việt Nam công bố 15 sự kiện VHNT tiêu biểu năm 2025, phản ánh bức tranh sôi động, đa dạng và giàu dấu ấn của đời sống sáng tạo nghệ thuật trong năm qua.

Các sự kiện được bình chọn trực tiếp với sự tham gia của đại diện các hội chuyên ngành VHNT Trung ương, đông đảo văn nghệ sĩ cùng các nhà báo, phóng viên theo dõi lĩnh vực VHNT.

Danh sách 15 sự kiện VHNT tiêu biểu năm 2025 gồm:

  1. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.
  2. Chuỗi hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (1975–2025).
  3. Chuỗi hoạt động văn học nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
  4. Cuộc vận động sáng tác ca khúc “Việt Nam - Cuba, vang mãi bài ca đoàn kết, hữu nghị”.
  5. Ngày hội “Việt Nam Hạnh phúc - Happy Vietnam 2025”.
  6. Festival quốc tế âm nhạc mới lần thứ IV - Việt Nam 2025.
  7. Liên hoan Quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ VI, năm 2025.
  8. Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III (DANAFF III).
  9. Thành công vang dội của phim điện ảnh Mưa đỏ.
  10. Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2024–2025.
  11. Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”.
  12. Đại nhạc hội “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam”.
  13. Ca sĩ Đức Phúc giành Giải nhất Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025.
  14. Cuộc thi Sáng tác Tiểu thuyết lần thứ nhất do Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức.
  15. Cuộc thi “Đến với Con đường tương lai” và chuỗi hoạt động lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Theo ban tổ chức, các sự kiện được lựa chọn không chỉ ghi dấu thành tựu sáng tạo nổi bật trong năm 2025 mà còn thể hiện vai trò, đóng góp của văn học nghệ thuật trong đời sống xã hội, góp phần bồi đắp giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.

VĨNH XUÂN

