Concert Tempest tại TPHCM thu hút gần 4.000 khán giả

Concert T-our: Tempest Voyage mở màn tại TPHCM (Việt Nam)

Tại concert, 6 chàng trai gồm Hanbin (Ngô Ngọc Hưng), Eunchan, Hyuk, Taerae, Lew, Hyeongseop đã mang đến những sân khấu đỉnh cao, khoe thế mạnh trình diễn và khuấy đảo không khí với gần 4.000 khán giả.

Mở màn, Tempest trình diễn chuỗi 3 bài hát chủ đề đình đám gồm: Lighthouse, Dragon, Vroom Vroom. Các ca khúc này lần lượt nằm trong EP Tempest Voyage phát hành đầu năm 2024, EP “On and On” và album Into The Tempest ra mắt trong năm 2023.

Các thành viên Tempest đã tự giới thiệu bản thân và gửi lời chào bằng tiếng Việt. Hanbin mở đầu bằng sự hứng khởi: “Cuối cùng thì concert đã tổ chức tại Việt Nam quê hương mình”. Nhóm trưởng Lew tiếp lời: “Khi chúng mình nghe tin có thể tổ chức concert ở Việt Nam, chúng mình đã hét thật to lên, còn vui mừng hơn cả anh Hanbin nữa”. Eunchan bộc bạch: “Thật ra đối với chúng mình, Việt Nam như ngôi nhà thứ hai vậy”. Giọng ca chính của nhóm Hyuk gật gù “Quê hương của anh Hanbin thì cũng là quê hương của chúng mình”.

Xuyên suốt đêm nhạc, Tempest thường xuyên “xổ” tiếng Việt như “Chúng mình yêu các bạn rất nhiều!”, “Cảm ơn các bạn!”; “Mình sẽ đến Việt Nam nhiều hơn nữa”… Concert đầu tiên của Tempest tại Việt Nam là một bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu, trình diễn 23 ca khúc nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả Việt, được chọn lọc từ tất cả 6 EP (5 tiếng Hàn, 1 tiếng Nhật) và 1 album đĩa đơn với nhiều phong cách, thể loại khác nhau, từ hip-hop, dance sôi động, hay nhẹ nhàng với Deep House và Pop.

Một số bản hit được trình diễn như: Young & Wild, Start Up, Dive, Find Me, Bang!, Raise Me Up, B.O.K, Bad News, Freak Show, Dangerous...

Không khí buổi concert càng nóng hơn bao giờ hết khiến gần 4.000 khán giả vỡ òa cảm xúc khi Tempest thể hiện bằng tiếng Việt ca khúc Chiếc khăn gió ấm và loạt hit huyền thoại của Big Bang gồm Fantastic Baby, Bang Bang Bang. Chia sẻ về lý do chọn Chiếc khăn gió ấm gửi đến khán giả, Hanbin cho biết đây là bài V-pop anh từng nghe suốt thời đi học.

Đông đảo khán giả có mặt tại đêm nhạc

Tempest là một nhóm nhạc nam thần tượng Hàn Quốc với 7 thành viên, được thành lập vào tháng 3-2022 trực thuộc Công ty Yuehua Entertainment. Trong đó, đáng chú ý, thành viên Hanbin là nghệ sĩ người Việt, tên thật là Ngô Ngọc Hưng, sinh năm 1998 tại Yên Bái. Hanbin tốt nghiệp Khoa Quốc tế chuyên ngành Marketing, Đại học Thương mại Hà Nội. Sau hơn 2 năm kể từ khi debut, TEMPEST đã gặt hái nhiều thành tích, chiến thắng cúp tân binh, nhóm nhạc mới, nghệ sĩ triển vọng ở nhiều lễ trao giải âm nhạc uy tín tại Hàn Quốc như: Genie Music Awards 2022, Asia Artist Award 2022, Seoul Music Awards 2023, Hanteo Music Awards 2022...

TIỂU TÂN