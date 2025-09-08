Ngày 8-9, Ban Tổ chức Triển lãm Thành tựu đất nước tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) cho biết, đến hết ngày 7-9, sự kiện đã thu hút gần 7 triệu lượt khách tham quan, cho thấy sức hút mạnh mẽ của một hoạt động văn hóa – chính trị quy mô lớn.

Gần 7 triệu lượt khách tham quan triển lãm Thành tựu đất nước. Ảnh: TRẦN LƯU

Triển lãm trưng bày hàng nghìn hình ảnh, hiện vật, mô hình trực quan tái hiện thành tựu nổi bật của đất nước trên nhiều lĩnh vực. Các khu trưng bày được thiết kế hiện đại, ứng dụng công nghệ số, giúp khách tham quan trải nghiệm tương tác sinh động và dễ tiếp cận.

Một trong những điểm nhấn thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là học sinh – sinh viên, là chương trình chiếu phim miễn phí, giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đặc sắc như: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, Lật mặt 7: Một điều ước…, cùng nhiều bộ phim kinh điển về đề tài cách mạng như Em bé Hà Nội, Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông, Mùi cỏ cháy…

Trình diễn robot tại triển lãm. Ảnh: TRẦN LƯU

Tại khu nhà A, không khí Tết Trung thu sớm đang lan tỏa với các chương trình nghệ thuật, trò chơi dân gian và vở diễn thiếu nhi như Chiếc đèn kéo quân, Mảnh ghép lego, Gà nhà… được dàn dựng công phu, mang lại không gian vui tươi, ấm áp cho các em nhỏ và gia đình. Các hoạt động như múa hát, làm lồng đèn, trình diễn nhạc cụ truyền thống cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo người tham dự.

Chiếu phim và giao lưu với các đoàn làm phim tại triển lãm

Triển lãm Thành tựu đất nước không chỉ giúp người dân nhìn lại chặng đường phát triển của đất nước, mà còn góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vào tương lai. Với lượng khách không ngừng tăng và nhiều hoạt động ý nghĩa, sự kiện tiếp tục là điểm nhấn văn hóa đặc sắc của Thủ đô trong tháng 9.

MAI AN