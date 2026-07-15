Đề xuất cắt giảm thủ tục, bãi bỏ ký quỹ với doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo nước ngoài

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng dự kiến bãi bỏ 5/19 thủ tục hành chính, cắt giảm 34% chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp; bãi bỏ điều kiện ký quỹ đối với doanh nghiệp đưa lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình trình bày dự thảo luật tại phiên họp. Ảnh: CẨM HÀ

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 4, sáng 15-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên họp. Ảnh: CẨM HÀ

Theo tờ trình dự thảo luật được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình trình bày tại phiên họp, thay vì cơ chế "đăng ký - chờ chấp thuận" như hiện nay, nhiều thủ tục được chuyển sang hình thức "thông báo" và cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu để giải phóng nguồn lực, tăng tính chủ động cho doanh nghiệp.

“Nhiều nội dung được phân cấp cho chính quyền địa phương cấp tỉnh và cấp xã”, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình nêu rõ. Chẳng hạn, doanh nghiệp trúng thầu hoặc đầu tư ra nước ngoài, chỉ cần thông báo phương án đưa lao động đi làm việc cho UBND cấp tỉnh nơi đặt trụ sở thay vì báo cáo với bộ như trước.

Dự thảo đề xuất bãi bỏ 5/19 thủ tục hành chính, cắt giảm 34% chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp; bãi bỏ điều kiện ký quỹ đối với doanh nghiệp đưa lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài.

Vẫn theo Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình, để ngăn chặn "lách luật" trong cấp phép, dự thảo bổ sung quy định doanh nghiệp (hoặc người đại diện pháp luật của doanh nghiệp) đã bị thu hồi giấy phép do vi phạm sẽ không được đề nghị cấp mới giấy phép trong thời hạn 5 năm.

Đại biểu dự phiên họp. Ảnh: CẨM HÀ

Qua thẩm tra, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị nghiên cứu bổ sung các trường hợp mới phát sinh trong thực tiễn như: lao động thời vụ, lao động theo thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương, và lao động khu vực biên giới để tránh khoảng trống pháp lý và bảo vệ người lao động. Cơ quan thẩm tra cũng khuyến nghị bổ sung chính sách đưa chuyên gia, người lao động chất lượng cao đi làm việc ở nước ngoài; bổ sung quy định nghiêm cấm hành vi tư vấn sai sự thật, tư vấn gian dối hoặc cung cấp thông tin sai lệch nhằm lừa dối người lao động.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, đề nghị Chính phủ tiếp tục tiếp thu tối đa ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để hoàn thiện nhiều nội dung trong dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp tới. Trong đó, có việc rà soát, hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong toàn bộ quá trình tuyển chọn, chuẩn bị nguồn, đào tạo đi làm việc ở nước ngoài và trở về nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, dự thảo luật cần quy định rõ nghĩa vụ báo cáo, hỗ trợ pháp lý và xử lý các vụ việc, tình huống khẩn cấp ảnh hưởng đến người lao động như vấn đề doanh nghiệp lừa đảo, nghiên cứu để tăng chế tài với hành vi này.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất diễn ra đầu tháng 8 tới.

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ANH PHƯƠNG