Xử phạt 23 cơ quan báo chí liên quan đến cuốn sách có sai sót về lịch sử

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ VH-TT-DL, Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc cho biết, cơ quan quản lý đã xử phạt hành chính 23 cơ quan báo chí liên quan đến việc đăng tải thông tin, nội dung từ cuốn sách có sai sót về lịch sử đã bị thu hồi.

Họp báo thường kỳ của Bộ VH-TT-DL. Ảnh: Báo Nhân Dân

Sáng 15-7, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thường kỳ quý 2, thông tin về công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực bản quyền, xuất bản, báo chí, du lịch...

Liên quan đến xử lý vi phạm đối với các cơ quan báo chí đăng bài về cuốn sách “Chuyện với Thanh-Lời kể mới về ánh sáng” của Nguyễn Thành Nam đã bị thu hồi do chứa nội dung sai sự thật, xuyên tạc lịch sử, Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc cho biết: Ngay khi phát hiện vụ việc, cơ quan quản lý đã yêu cầu các cơ quan báo chí rà soát, gỡ bỏ các thông tin vi phạm đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan và rà soát quy trình thẩm định, xuất bản tin, bài.

Theo lãnh đạo Cục Báo chí, các cơ quan báo chí đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận thức sâu sắc vi phạm và xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan, cụ thể: cách chức 1 trường hợp, cảnh cáo 1 trường hợp, khiển trách 3 trường hợp, đình chỉ công tác 19 trường hợp, điều chuyển công tác 4 trường hợp, chấm dứt cộng tác với các cộng tác viên tham gia viết bài.

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính đã được xác lập, tính đến ngày 14-7-2026, cơ quan quản lý sẽ xử lý vi phạm hành chính đối với các cơ quan báo chí có liên quan, cụ thể: 21 cơ quan báo chí bị phạt 60 triệu đồng ở khung vi phạm nghiêm trọng; 1 cơ quan báo chí bị phạt 5 triệu đồng ở khung ít nghiêm trọng; 1 cơ quan bị thu hồi giấy phép hoạt động do đã giải thể.

Về việc không công bố tên các cơ quan báo chí bị xử lý, ông Lưu Đình Phúc cho biết: "Vi phạm đến đâu thì chúng tôi xử lý đến đó. Theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, việc công bố kết luận thanh tra và xử lý vi phạm đối với báo chí không quy định phải công bố. Vì vậy, chúng tôi chỉ công bố số lượng cơ quan và các hình thức xử lý để dư luận biết vụ việc đã được xử lý nghiêm túc".

VĨNH XUÂN