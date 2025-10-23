Công an Đồng Nai nhanh chóng làm rõ vụ đập phá mộ, khởi tố bị can

Ngày 23-10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam T.M.N. (sinh năm 1989, tạm trú tại phường Long Khánh) để điều tra về tội “Xâm phạm mồ mả” theo Điều 319 Bộ luật Hình sự. Các quyết định đã được Viện KSND tỉnh phê chuẩn.

Đối tượng T.M.N. tại ngôi mộ ông Phạm Hữu T. sau khi đã được sửa chữa lại

Trước đó, chiều 20-9, tại Nghĩa trang giáo xứ Núi Đỏ (phường Xuân Lập), gia đình ông Phạm Hữu T. bàng hoàng phát hiện mộ của ông T. bị đập phá. Nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh, đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Công an phường Xuân Lập khẩn trương vào cuộc xác minh, truy tìm thủ phạm.

Ngôi mộ của ông Phạm Hữu T. bị T.M.N. đập phá

Lực lượng công an nhanh chóng khoanh vùng, xác định T.M.N. là đối tượng gây án. Ngày 6-10, N. đến Công an phường Xuân Lập đầu thú, khai nhận do mâu thuẫn cá nhân với người thi công bia mộ, trong lúc say rượu đã mang búa đập phá mộ ông T.

Gia đình ông Phạm Hữu T. đã gửi thư cảm ơn Giám đốc Công an tỉnh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Công an phường Xuân Lập, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm của lực lượng công an trong việc bảo vệ sự tôn nghiêm nơi an nghỉ của người đã khuất.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

BÙI LIÊM