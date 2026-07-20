Cảnh báo mạo danh cán bộ hành chính công để lừa người hưởng lương hưu

Lợi dụng đợt cao điểm hỗ trợ chi trả lương hưu, nhiều đối tượng giả danh cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội để gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt thông tin và tài sản của người dân.

Ngày 20-7, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội có thông cáo báo chí nhằm cảnh báo người dân, nhất là người cao tuổi, về các hành vi lừa đảo tinh vi liên quan đến đợt cao điểm hỗ trợ người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH).

Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội đang phối hợp với BHXH Hà Nội, UBND các xã, phường và bưu điện Hà Nội triển khai đợt cao điểm hỗ trợ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người dân.

Lợi dụng việc này, nhiều đối tượng đã mạo danh cán bộ của Trung tâm Phục vụ hành chính công để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo. Thủ đoạn của các đối tượng thường là yêu cầu người dân đến UBND xã, phường để bổ sung hồ sơ; tải các ứng dụng lạ để "lấy số thứ tự trực tuyến"; yêu cầu người dân cung cấp các thông tin cá nhân như: số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mã OTP... để chiếm quyền điều khiển điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Người dân tới làm thủ tục hành chính tại điểm phục vụ hành chính công phường Bạch Mai, Hà Nội. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội cho biết chỉ hỗ trợ lấy số thứ tự trực tuyến qua ứng dụng duy nhất là iHanoi (Công dân số Thủ đô). Trung tâm không yêu cầu người dân cung cấp mã OTP hay thông tin ngân hàng qua điện thoại, tin nhắn hoặc các đường dẫn gửi từ cá nhân tự xưng là cán bộ của trung tâm. Đặc biệt, tất cả hoạt động hỗ trợ người dân trong đợt cao điểm này đều được thực hiện trực tiếp bởi các cán bộ, công chức có phối hợp chặt chẽ với UBND xã, phường và cơ quan BHXH theo kế hoạch đã được thành phố phê duyệt.

Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội triển khai đợt cao điểm hỗ trợ người hưởng lương hưu. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin cá nhân hoặc cài đặt ứng dụng theo yêu cầu từ các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước.

Người dân cần hỗ trợ về thủ tục ủy quyền nhận lương hưu hay trợ cấp BHXH có thể liên hệ Tổng đài 024 1022, nhánh số 7, hoặc đến các điểm hỗ trợ dịch vụ công tại địa phương. Đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và gia đình chính sách, trung tâm sẽ phối hợp với UBND xã, phường tổ chức hỗ trợ miễn phí tại nơi cư trú.

KHÁNH NGUYỄN - THANH HUY