Nghệ An: Bắt 2 đối tượng, thu giữ hơn 15.000 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin

Ngày 21-7, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 15.200 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Lương Văn Thoi và tang vật

Video: Đấu tranh thành công chuyên án, thu giữ hơn 15.000 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 22 giờ 15 phút ngày 20-7, tại khu vực thuộc bản Tiền Tiêu (xã Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An), Phòng Nghiệp vụ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đồng chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lương Văn Thoi (sinh năm 1997, trú bản Tân Tiến, xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 60 gói ma túy tổng hợp dạng hồng phiến (12.000 viên) và 1 bánh heroin.

Tang vật thu giữ

Trước đó, trong giai đoạn 1 của chuyên án, ngày 18-7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Xồng Nhìa Xênh (sinh năm 1995, trú tại tỉnh Hủa Phăn, Lào), khi đang vận chuyển trái phép 3.200 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Qua hai giai đoạn của chuyên án, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ tổng cộng 15.200 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG - AN BÁCH