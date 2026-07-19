Đồng Nai: Ngăn chặn hai nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí hẹn nhau "giải quyết mâu thuẫn"

Công an TP Đồng Nai đã ngăn chặn kịp thời cuộc hỗn chiến của hai nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Các đối tượng bị mời làm việc. Ảnh Công an TP Đồng Nai

Ngày 19-7, Công an phường Bình Lộc (TP Đồng Nai) cho biết đang tiếp tục điều tra, xử lý nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, hẹn đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Khoảng 20 giờ ngày 15-7, sau khi nhận tin báo của người dân về việc hai nhóm thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau tại sân bóng khu phố Xuân Thiện, Công an phường Bình Lộc nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường. Phát hiện công an, các đối tượng bỏ chạy.

Qua xác minh, Công an phường đã triệu tập làm việc 38 đối tượng liên quan vụ việc, độ tuổi từ 14 đến 18, đồng thời thu giữ 3 kiếm, 3 dao, 6 dao tự chế và 1 gậy ba khúc.

Bước đầu xác định, do mâu thuẫn trong quá trình nói chuyện, nhóm do N.A.H. (SN 2003, ngụ khu phố Xuân Thiện, phường Bình Lộc) cầm đầu, đã hẹn nhóm của N.A.K. (SN 2009, ngụ khu phố Tín Nghĩa, phường Bình Lộc) đến sân bóng khu phố Xuân Thiện để giải quyết mâu thuẫn. Khi hai nhóm đang đuổi đánh nhau thì phát hiện lực lượng công an nên bỏ chạy.

Cơ quan công an khuyến cáo phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em, phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí gây mất an ninh trật tự.

PHÚ NGÂN