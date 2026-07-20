Công an TPHCM truy tìm tung tích hai nạn nhân tử vong chưa rõ danh tính

Ngày 20-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đang điều tra, xác minh hai vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra trên địa bàn, đồng thời phát thông báo truy tìm thân nhân, lai lịch các nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.

Khu vực người dân phát hiện thi thể người phụ nữ trên sông Rạch Dơi, thuộc ấp Nhơn Hòa, xã Hiệp Phước

Theo thông tin ban đầu, chiều 11-7, người dân phát hiện một thi thể nam giới nằm úp mặt xuống bùn trên con rạch đối diện cổng sau Nhà Thiếu nhi xã Nhà Bè (số 39 Phạm Thị Kỳ, ấp 16, xã Nhà Bè, TPHCM).

Nhận tin báo, Công an xã Nhà Bè phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC01), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) Công an TPHCM và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong.

Theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân là nam giới, khoảng trên 40 tuổi, cao khoảng 1,5 mét, thể trạng trung bình. Thời điểm được phát hiện, nạn nhân mặc áo sơ mi ngắn tay sọc nâu, đen, trắng; quần short kaki màu đen; bên trong mặc quần đùi vải và quần lót màu đen.

Trước đó, ngày 2-7, một người dân khác ngụ xã Hiệp Phước (TPHCM) phát hiện một thi thể nữ giới chưa rõ danh tính trên sông Rạch Dơi, đoạn qua ấp Nhơn Hòa, xã Hiệp Phước.

Nạn nhân là nữ giới, khoảng trên 60 tuổi, cao khoảng 1,52m, dáng người trung bình. Trên người mặc bộ đồ thun màu đỏ chấm bi trắng gồm áo ngắn tay và quần lửng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị người dân nếu là thân nhân hoặc biết thông tin liên quan đến hai nạn nhân trên, liên hệ Đội 3, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TPHCM, địa chỉ 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TPHCM; gặp điều tra viên Hoàng Thái Sơn, số điện thoại 0963.230.988 để phối hợp cung cấp thông tin.

NGUYỄN TÂN