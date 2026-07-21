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Khởi tố 2 đối tượng buôn lậu hơn 7.000 sản phẩm thuốc nhúng sầu riêng

SGGPO

Chiều 21-7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ái Châu (42 tuổi) và Trần Quốc Thái (45 tuổi, cùng trú TPHCM) để điều tra về hành vi “Buôn lậu”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 9-2024, Châu bắt đầu tìm mua các loại thuốc nhúng quả sầu riêng từ Trung Quốc và Thái Lan để đưa về Việt Nam bán lại kiếm lời. Để hoạt động, Châu thuê 2 nhân công và một kho chứa thuốc đặt tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk. Sau đó, thông qua mạng xã hội, Châu đã liên hệ với nhiều người, trong đó có Thái để đặt mua thuốc nhúng quả sầu riêng từ Thái Lan qua đường tiểu ngạch.

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Nguyễn Ái Châu và Trần Quốc Thái

Ngoài ra, Châu còn liên hệ với một người đàn ông trú tại tỉnh Lào Cai đặt mua thuốc nhúng quả sầu riêng từ Trung Quốc cũng qua đường tiểu ngạch. Sau khi thuốc được đưa về đến Đắk Lắk, Châu chỉ đạo nhân viên nhận, đưa về kho cất giữ và phân phối bán lại kiếm lời khi khách có nhu cầu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt khám xét tại các địa điểm ở tỉnh Đắk Lắk và TPHCM của Châu, thu giữ 7.039 sản phẩm thuốc nhúng quả sầu riêng, trị giá hơn 4,5 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan.

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