Sức sống cơ sở

Mở rộng Midori Park Square, tạo điểm nhấn thương mại mới cho phường Bình Dương

SGGPO

Becamex Tokyu vừa khai trương giai đoạn mở rộng Khu Thương mại Midori Park Square tại phường Bình Dương, TPHCM, đánh dấu bước phát triển mới của tổ hợp thương mại – dịch vụ trong khu đô thị Tokyu Garden City.

Mở rộng Khu Thương mại Midori Park Square tại phường Bình Dương
Mở rộng Khu Thương mại Midori Park Square tại phường Bình Dương

Becamex Tokyu vừa khai trương giai đoạn mở rộng Khu thương mại Midori Park Square tại phường Bình Dương, TPHCM, đánh dấu bước phát triển mới của tổ hợp thương mại – dịch vụ trong khu đô thị Tokyu Garden City.

Theo Becamex Tokyu, khu thương mại sau mở rộng đạt tổng diện tích khoảng 19.000 m², gấp hơn 10 lần so với giai đoạn 1 ra mắt năm 2019. Dự án được thiết kế theo định hướng “Sống xanh”, chú trọng không gian mở, kết nối giao thông nội khu và cảnh quan hài hòa với khu vực.

Giai đoạn mới được đưa vào hoạt động nhiều thương hiệu lớn, trong đó có siêu thị Aeon thứ hai tại khu vực phường Bình Dương.

Sắp tới, các thương hiệu Lotteria, 7 Bridges và phòng khám tiêu chuẩn Nhật Bản Team Blue Clinic sẽ tiếp tục khai trương, tạo thêm lựa chọn dịch vụ và tiện ích cho cư dân, người lao động và khách tham quan.

Nhân dịp khai trương, Becamex Tokyu tổ chức lễ hội ẩm thực và sự kiện ánh sáng “Midori Aurora Night” được hợp tác cùng đơn vị Nhật Bản, trở thành điểm thu hút giới trẻ và các gia đình đến tham quan, trải nghiệm.

ĐỨC ANH

Từ khóa

Becamex Tokyu phường Bình Dương Khu thương mại Midori Park Square t Sống xanh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn