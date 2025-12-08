Mở rộng Midori Park Square, tạo điểm nhấn thương mại mới cho phường Bình Dương

Becamex Tokyu vừa khai trương giai đoạn mở rộng Khu Thương mại Midori Park Square tại phường Bình Dương, TPHCM, đánh dấu bước phát triển mới của tổ hợp thương mại – dịch vụ trong khu đô thị Tokyu Garden City.

Mở rộng Khu Thương mại Midori Park Square tại phường Bình Dương

Theo Becamex Tokyu, khu thương mại sau mở rộng đạt tổng diện tích khoảng 19.000 m², gấp hơn 10 lần so với giai đoạn 1 ra mắt năm 2019. Dự án được thiết kế theo định hướng “Sống xanh”, chú trọng không gian mở, kết nối giao thông nội khu và cảnh quan hài hòa với khu vực.

Giai đoạn mới được đưa vào hoạt động nhiều thương hiệu lớn, trong đó có siêu thị Aeon thứ hai tại khu vực phường Bình Dương.

Sắp tới, các thương hiệu Lotteria, 7 Bridges và phòng khám tiêu chuẩn Nhật Bản Team Blue Clinic sẽ tiếp tục khai trương, tạo thêm lựa chọn dịch vụ và tiện ích cho cư dân, người lao động và khách tham quan.

Nhân dịp khai trương, Becamex Tokyu tổ chức lễ hội ẩm thực và sự kiện ánh sáng “Midori Aurora Night” được hợp tác cùng đơn vị Nhật Bản, trở thành điểm thu hút giới trẻ và các gia đình đến tham quan, trải nghiệm.

