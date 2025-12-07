Đi bộ góp tết, xây nhà cho người yếu thế

Tham dự có Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, cùng hơn 1.500 vận động viên là cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn phường Cầu Kiệu.

Đây là hoạt động nhằm vận động kinh phí chăm lo cho các hộ gia đình, người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Ban Tổ chức tiếp nhận hơn 3,8 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, cơ sở tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn phường.

Theo Chủ tịch UBND phường Cầu Kiệu Trần Quang Sang, từ những tấm lòng và tình cảm đóng góp tại chương trình sẽ giúp cho người nghèo có được mái nhà khang trang, trợ giúp cho nhiều hoàn cảnh yếu thế có cái tết vui tươi và thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình đi bộ “Cầu Kiệu – Nhịp bước sẻ chia” là hoạt động tiếp nối cuộc đi bộ vận động Quỹ xã hội đã được UBND quận Phú Nhuận (trước đây) triển khai và tổ chức thành công qua 22 năm. Chương trình đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc và đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Cụ thể đã tiếp nhận hơn 134 tỷ đồng để chăm người dân khó khăn, góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tại chương trình, các vận động viên đã đi bộ với lộ trình 3,2km, qua các tuyến đường: Hoa Phượng - Trường Sa - Phan Đình Phùng - Phan Đăng Lưu - Phan Xích Long.

